Курганские волонтеры заявили, что погорельцам не оказывают медпомощь

17 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

По данным волонтеров, два погорельца нуждаются в медпомощи в лагере «Островского» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пункте временного размещения погорельцев в лагере им. Островского два пенсионера нуждаются в медицинской помощи. При этом медика в пункте нет, рассказали волонтеры в своем чате в Telegram. В департаменте здравоохранения URA.RU ответили, что в указанном пункте работает штатный медик. «Медиков в пункте [временного размещения на территории лагера им. Островского] нет, если нужно — вызывайте скорую, тогда медик приедет. В пункте два дедушки. У одного сделан мочеотвод после операции, ему даже не могут поменять катетер. Второй дедушка жалуется, что у него сильно болит грудь. Ему нужно обследование, возможно, у него ребра сломаны, так как, по его словам, его вытаскивали пожарные», — поделилась волонтер Анастасия в чате «Помощь погорельцам г. Курган» в Telegram, побывав в пункте. В депздраве на запрос URA.RU ответили, что по информации администрации города Кургана, в пункте временного размещения (ПВР) в лагере «Островского» есть штатный медик. Кроме того, организовано взаимодействие с кетовской больницей. «При наличии жалоб по состоянию здоровья люди, находящиеся в пунктах временного размещения, могут обратиться к медицинскому работнику ПВРа. При необходимости получения специализированной медицинской помощи медицинский работник ПВРа информирует медицинскую организацию по месту нахождения ПВРа (в случае с лагерем им. А. Островского это ГБУ „Межрайонная больница №3“ (Кетово). Медицинской организацией осуществляется оказание плановой медицинской помощи, в том числе при необходимости — транспортировка санитарным транспортом медицинской организации для лечения (обследования)», — уточнили в депздраве. В селе Юлдус Шадринского округа и поселке Смолино города Кургана в ежедневно работают передвижные мобильные ФАПы, в которых дежурят фельдшера. В деревне Логоушка Кетовского округа работает ФАП, сообщили в депздраве. Ранее URA.RU писало, что в результате масштабных майских пожаров в Курганской области сотни жителей потеряли дома и имущество. Многих разместили в пунктах временного размещения, в том числе в лагере им. Островского. Мэр Кургана Елена Ситникова предложила погорельцам, лишившимся домов, жить в лагере им. Островского. Пункт посещали губернатор Вадим Шумков и министр МЧС Александр Куренков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пункте временного размещения погорельцев в лагере им. Островского два пенсионера нуждаются в медицинской помощи. При этом медика в пункте нет, рассказали волонтеры в своем чате в Telegram. В департаменте здравоохранения URA.RU ответили, что в указанном пункте работает штатный медик. «Медиков в пункте [временного размещения на территории лагера им. Островского] нет, если нужно — вызывайте скорую, тогда медик приедет. В пункте два дедушки. У одного сделан мочеотвод после операции, ему даже не могут поменять катетер. Второй дедушка жалуется, что у него сильно болит грудь. Ему нужно обследование, возможно, у него ребра сломаны, так как, по его словам, его вытаскивали пожарные», — поделилась волонтер Анастасия в чате «Помощь погорельцам г. Курган» в Telegram, побывав в пункте. В депздраве на запрос URA.RU ответили, что по информации администрации города Кургана, в пункте временного размещения (ПВР) в лагере «Островского» есть штатный медик. Кроме того, организовано взаимодействие с кетовской больницей. «При наличии жалоб по состоянию здоровья люди, находящиеся в пунктах временного размещения, могут обратиться к медицинскому работнику ПВРа. При необходимости получения специализированной медицинской помощи медицинский работник ПВРа информирует медицинскую организацию по месту нахождения ПВРа (в случае с лагерем им. А. Островского это ГБУ „Межрайонная больница №3“ (Кетово). Медицинской организацией осуществляется оказание плановой медицинской помощи, в том числе при необходимости — транспортировка санитарным транспортом медицинской организации для лечения (обследования)», — уточнили в депздраве. В селе Юлдус Шадринского округа и поселке Смолино города Кургана в ежедневно работают передвижные мобильные ФАПы, в которых дежурят фельдшера. В деревне Логоушка Кетовского округа работает ФАП, сообщили в депздраве. Ранее URA.RU писало, что в результате масштабных майских пожаров в Курганской области сотни жителей потеряли дома и имущество. Многих разместили в пунктах временного размещения, в том числе в лагере им. Островского. Мэр Кургана Елена Ситникова предложила погорельцам, лишившимся домов, жить в лагере им. Островского. Пункт посещали губернатор Вадим Шумков и министр МЧС Александр Куренков.