Курганского предпринимателя поймали на продаже немаркированных сигарет и алкоголя

18 мая 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

В отношении продавца магазина возбуждены дела об административном правонарушении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Индивидуальный предприниматель из Макушинского муниципального округа (Курганская область) допустила продажу немаркированных сигарет и алкоголя в своем магазине. В отношении продавца возбуждено два дела об административном правонарушении, сообщается на сайте Макушинского районного суда. «Установлено, что в магазине осуществлялась продажа сигарет без наличия маркировки с нанесением обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ. На некоторых пачках нанесена акцизная марка Республики Беларусь, т. е. неустановленного образца. <…> Также установлено, что в данном магазине продавался алкоголь без акцизной марки, лицензии и документов, подтверждающих легальность оборота, происхождение и безопасность», — сообщается в документах. Представитель истца попросила рассмотреть дело без ее участия. Ответчик не явилась в судебное заседание, но была извещена надлежащим образом о дне и времени проведения. В отношении продавца магазина возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ч.4 ст. 15.12 и ст. 14.2 КоАП РФ. Суд решил признать действия предпринимателя нарушающими права потребителей и обязать женщину обеспечить в магазине соблюдение требований, а также донести решение суда до покупателей в месте, отведенном для размещения информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индивидуальный предприниматель из Макушинского муниципального округа (Курганская область) допустила продажу немаркированных сигарет и алкоголя в своем магазине. В отношении продавца возбуждено два дела об административном правонарушении, сообщается на сайте Макушинского районного суда. «Установлено, что в магазине осуществлялась продажа сигарет без наличия маркировки с нанесением обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ. На некоторых пачках нанесена акцизная марка Республики Беларусь, т. е. неустановленного образца. <…> Также установлено, что в данном магазине продавался алкоголь без акцизной марки, лицензии и документов, подтверждающих легальность оборота, происхождение и безопасность», — сообщается в документах. Представитель истца попросила рассмотреть дело без ее участия. Ответчик не явилась в судебное заседание, но была извещена надлежащим образом о дне и времени проведения. В отношении продавца магазина возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ч.4 ст. 15.12 и ст. 14.2 КоАП РФ. Суд решил признать действия предпринимателя нарушающими права потребителей и обязать женщину обеспечить в магазине соблюдение требований, а также донести решение суда до покупателей в месте, отведенном для размещения информации.