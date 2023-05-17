17 мая 2023

Курганского предпринимателя поймали на продаже немаркированных сигарет и алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
В отношении продавца магазина возбуждены дела об административном правонарушении Фото:

Индивидуальный предприниматель из Макушинского муниципального округа (Курганская область) допустила продажу немаркированных сигарет и алкоголя в своем магазине. В отношении продавца возбуждено два дела об административном правонарушении, сообщается на сайте Макушинского районного суда.

«Установлено, что в магазине осуществлялась продажа сигарет без наличия маркировки с нанесением обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ. На некоторых пачках нанесена акцизная марка Республики Беларусь, т. е. неустановленного образца. <…> Также установлено, что в данном магазине продавался алкоголь без акцизной марки, лицензии и документов, подтверждающих легальность оборота, происхождение и безопасность», — сообщается в документах.

Представитель истца попросила рассмотреть дело без ее участия. Ответчик не явилась в судебное заседание, но была извещена надлежащим образом о дне и времени проведения. В отношении продавца магазина возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ч.4 ст. 15.12 и ст. 14.2 КоАП РФ. Суд решил признать действия предпринимателя нарушающими права потребителей и обязать женщину обеспечить в магазине соблюдение требований, а также донести решение суда до покупателей в месте, отведенном для размещения информации.

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Индивидуальный предприниматель из Макушинского муниципального округа (Курганская область) допустила продажу немаркированных сигарет и алкоголя в своем магазине. В отношении продавца возбуждено два дела об административном правонарушении, сообщается на сайте Макушинского районного суда. «Установлено, что в магазине осуществлялась продажа сигарет без наличия маркировки с нанесением обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ. На некоторых пачках нанесена акцизная марка Республики Беларусь, т. е. неустановленного образца. <…> Также установлено, что в данном магазине продавался алкоголь без акцизной марки, лицензии и документов, подтверждающих легальность оборота, происхождение и безопасность», — сообщается в документах. Представитель истца попросила рассмотреть дело без ее участия. Ответчик не явилась в судебное заседание, но была извещена надлежащим образом о дне и времени проведения. В отношении продавца магазина возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ч.4 ст. 15.12 и ст. 14.2 КоАП РФ. Суд решил признать действия предпринимателя нарушающими права потребителей и обязать женщину обеспечить в магазине соблюдение требований, а также донести решение суда до покупателей в месте, отведенном для размещения информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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