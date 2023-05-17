17 мая 2023

Курганцам из сгоревшего села Юлдус начали выдавать жилищные сертификаты. Видео

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Село Юлдус. Курган, сгоревший дом, последствия пожара, юлдус
Курганцам, пострадавшим в пожарах в селе Юлдус, начали выдавать помощь Фото:
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Жителям шадринского села Юлдус (Курганская область), где во время пожара сгорели дома и погибли люди, власти начали выдавать ранее обещанные жилищные сертификаты. Об этом сообщили курганские СМИ.

«Жители села Юлдус, пострадавшие во время пожаров, получают жилищные сертификаты», — пишут сотрудники ГТРК-Курган в своем telegram-канале. Выдача происходит в здании местной школы.

Ранее URA.RU сообщало, что в татарское село Юлдус к пострадавшим приехали министр МЧС Александр Куренков и глава региона Вадим Шумков. Также сообщалось, что местным жителями оказали помощь власти Татарстана.

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Жителям шадринского села Юлдус (Курганская область), где во время пожара сгорели дома и погибли люди, власти начали выдавать ранее обещанные жилищные сертификаты. Об этом сообщили курганские СМИ. «Жители села Юлдус, пострадавшие во время пожаров, получают жилищные сертификаты», — пишут сотрудники ГТРК-Курган в своем telegram-канале. Выдача происходит в здании местной школы. Ранее URA.RU сообщало, что в татарское село Юлдус к пострадавшим приехали министр МЧС Александр Куренков и глава региона Вадим Шумков. Также сообщалось, что местным жителями оказали помощь власти Татарстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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