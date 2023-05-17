Курганцам, пострадавшим в пожарах в селе Юлдус, начали выдавать помощь
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Жителям шадринского села Юлдус (Курганская область), где во время пожара сгорели дома и погибли люди, власти начали выдавать ранее обещанные жилищные сертификаты. Об этом сообщили курганские СМИ.
«Жители села Юлдус, пострадавшие во время пожаров, получают жилищные сертификаты», — пишут сотрудники ГТРК-Курган в своем telegram-канале. Выдача происходит в здании местной школы.
Ранее URA.RU сообщало, что в татарское село Юлдус к пострадавшим приехали министр МЧС Александр Куренков и глава региона Вадим Шумков. Также сообщалось, что местным жителями оказали помощь власти Татарстана.
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