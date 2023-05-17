Курганцам из сгоревшего села Юлдус начали выдавать жилищные сертификаты. Видео

18 мая 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Курганцам, пострадавшим в пожарах в селе Юлдус, начали выдавать помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жителям шадринского села Юлдус (Курганская область), где во время пожара сгорели дома и погибли люди, власти начали выдавать ранее обещанные жилищные сертификаты. Об этом сообщили курганские СМИ. «Жители села Юлдус, пострадавшие во время пожаров, получают жилищные сертификаты», — пишут сотрудники ГТРК-Курган в своем telegram-канале. Выдача происходит в здании местной школы. Ранее URA.RU сообщало, что в татарское село Юлдус к пострадавшим приехали министр МЧС Александр Куренков и глава региона Вадим Шумков. Также сообщалось, что местным жителями оказали помощь власти Татарстана.

Жителям шадринского села Юлдус (Курганская область), где во время пожара сгорели дома и погибли люди, власти начали выдавать ранее обещанные жилищные сертификаты. Об этом сообщили курганские СМИ. «Жители села Юлдус, пострадавшие во время пожаров, получают жилищные сертификаты», — пишут сотрудники ГТРК-Курган в своем telegram-канале. Выдача происходит в здании местной школы. Ранее URA.RU сообщало, что в татарское село Юлдус к пострадавшим приехали министр МЧС Александр Куренков и глава региона Вадим Шумков. Также сообщалось, что местным жителями оказали помощь власти Татарстана.