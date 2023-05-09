09 мая 2023

Казанские татары отправили миллионы рублей для курганских погорельцев

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома
Татарская диаспора из Казани помогает курганцам после пожаров Фото:
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Участники общины «Татары России» собрали несколько миллионов рублей для пострадавших от пожаров в селе Юлдус Курганской области. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU со встречи жителей населенного пункта с властями.

«На нас вышел представитель общины „Татар России“ из Казани. На сегодняшний день они собрали больше трех миллионов рублей. Также 10 мая выезжает первая фура с гуманитарной помощью», — рассказали волонтеры из села Юлдус, передает корреспондент URA.RU.

Сообщается, что данной общине необходимы списки пострадавших от пожаров для того, чтобы оказать дальнейшую помощь. На встрече с курганскими властями прозвучало, что списки жителей уже сформированы и их готовы передать участникам общины. Отмечается, что представители татарской диаспоры продолжают приносить продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства для жителей села Юлдус.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков отправил к погорельцам десант из своих замов и чиновников. Три заместителя главы региона приехали в пострадавшее от пожаров село на встречу с жителями.

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Участники общины «Татары России» собрали несколько миллионов рублей для пострадавших от пожаров в селе Юлдус Курганской области. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU со встречи жителей населенного пункта с властями. «На нас вышел представитель общины „Татар России“ из Казани. На сегодняшний день они собрали больше трех миллионов рублей. Также 10 мая выезжает первая фура с гуманитарной помощью», — рассказали волонтеры из села Юлдус, передает корреспондент URA.RU. Сообщается, что данной общине необходимы списки пострадавших от пожаров для того, чтобы оказать дальнейшую помощь. На встрече с курганскими властями прозвучало, что списки жителей уже сформированы и их готовы передать участникам общины. Отмечается, что представители татарской диаспоры продолжают приносить продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства для жителей села Юлдус. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков отправил к погорельцам десант из своих замов и чиновников. Три заместителя главы региона приехали в пострадавшее от пожаров село на встречу с жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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