Глава МЧС России приехал в сгоревший поселок (архивное фото)
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в сгоревший поселок Юлдус в Курганской области. Вместе с ним приехал глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск».
«В Юлдус прибыли министр МЧС России и губернатор Курганской области», — указано в посте канала.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор вместе с главой МЧС облетели пострадавшие от пожаров поселки. До этого сообщалось, что министр Куренков приехал в регион раньше, чем планировал.
Министра Куренкова и губернатора Шумкова заметили в Юлдусе
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