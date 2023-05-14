14 мая 2023

Министр Куренков вместе с курганским губернатором приехали в сгоревший поселок Юлдус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , куренков александр
Глава МЧС России приехал в сгоревший поселок (архивное фото) Фото:
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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в сгоревший поселок Юлдус в Курганской области. Вместе с ним приехал глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск».

«В Юлдус прибыли министр МЧС России и губернатор Курганской области», — указано в посте канала.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор вместе с главой МЧС облетели пострадавшие от пожаров поселки. До этого сообщалось, что министр Куренков приехал в регион раньше, чем планировал.

Министра Куренкова и губернатора Шумкова заметили в Юлдусе
Министра Куренкова и губернатора Шумкова заметили в Юлдусе
Фото:

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в сгоревший поселок Юлдус в Курганской области. Вместе с ним приехал глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «В Юлдус прибыли министр МЧС России и губернатор Курганской области», — указано в посте канала. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор вместе с главой МЧС облетели пострадавшие от пожаров поселки. До этого сообщалось, что министр Куренков приехал в регион раньше, чем планировал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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