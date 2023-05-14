Министр Куренков вместе с курганским губернатором приехали в сгоревший поселок Юлдус. Фото

15 мая 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Глава МЧС России приехал в сгоревший поселок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в сгоревший поселок Юлдус в Курганской области. Вместе с ним приехал глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «В Юлдус прибыли министр МЧС России и губернатор Курганской области», — указано в посте канала. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор вместе с главой МЧС облетели пострадавшие от пожаров поселки. До этого сообщалось, что министр Куренков приехал в регион раньше, чем планировал. Министра Куренкова и губернатора Шумкова заметили в Юлдусе Фото: telegram-канал «Шадринск»

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в сгоревший поселок Юлдус в Курганской области. Вместе с ним приехал глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «В Юлдус прибыли министр МЧС России и губернатор Курганской области», — указано в посте канала. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор вместе с главой МЧС облетели пострадавшие от пожаров поселки. До этого сообщалось, что министр Куренков приехал в регион раньше, чем планировал.