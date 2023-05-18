В минобороны Украины заявили, что будут вручать повестки на пляжах

На Украине мужчины могут получить повестки во время отдыха на пляже. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Пляж считается общественным местом, где военнообязанные граждане могут получить уведомление.
«Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже», — сообщила Гуменюк. Она подчеркнула, что вручение повесток происходит только в местах, где есть военнообязанные граждане.
Ранее на Украине компания мужчин получила повестки из-за громкого прослушивания песен Григория Лепса. Инцидент произошел в центре Львова. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Снигиревского района Юрий Барбашов заявлял, что мужчины в Николаевской области боятся выйти из дома, чтобы не оказаться в рядах ВСУ. Его слова передает агентство «Народные Новости».
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