В минобороны Украины заявили, что будут вручать повестки на пляжах

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Мужчины будут получать повестки во время отдыха на пляже, сообщила Наталья Гуменюк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине мужчины могут получить повестки во время отдыха на пляже. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Пляж считается общественным местом, где военнообязанные граждане могут получить уведомление.

«Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже», — сообщила Гуменюк. Она подчеркнула, что вручение повесток происходит только в местах, где есть военнообязанные граждане.

Ранее на Украине компания мужчин получила повестки из-за громкого прослушивания песен Григория Лепса. Инцидент произошел в центре Львова. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Снигиревского района Юрий Барбашов заявлял, что мужчины в Николаевской области боятся выйти из дома, чтобы не оказаться в рядах ВСУ. Его слова передает агентство «Народные Новости».

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На Украине мужчины могут получить повестки во время отдыха на пляже. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Пляж считается общественным местом, где военнообязанные граждане могут получить уведомление. «Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже», — сообщила Гуменюк. Она подчеркнула, что вручение повесток происходит только в местах, где есть военнообязанные граждане. Ранее на Украине компания мужчин получила повестки из-за громкого прослушивания песен Григория Лепса. Инцидент произошел в центре Львова. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Снигиревского района Юрий Барбашов заявлял, что мужчины в Николаевской области боятся выйти из дома, чтобы не оказаться в рядах ВСУ. Его слова передает агентство «Народные Новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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