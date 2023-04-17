Украина планирует повторить опыт России с электронными повестками

На Украине планируют отправку повесток призывникам и резервистов в электронном формате, повторив инициативу России. Оповещения будут присылать через украинский сервис госуслуг «Дія». Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский.
«Повестки будут присылать через „Дію“ в будущем», — заявил Федор Вениславский. Его слова приводит telegram-канал «Инсайдер UA». Он также сказал, что Украина будет «должна» прийти к этому в будущем.
Ранее Вениславский заявил, что в Верховной раде был поднят вопрос об отправки повесток через мессенджеры. По его словам, такие меры помогут удостовериться, что адресат получил соответствующее оповещение. Также он подчеркнул, что с мобилизацией на Украине есть определенные проблемы, напоминает телеканал 360.
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