Украина планирует повторить опыт России с электронными повестками

Представитель Зеленского в Раде: в будущем Украина перейдет на электронные повестки
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Федор Вениславский заявил, что Украина должна будет прийти к электронным повесткам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине планируют отправку повесток призывникам и резервистов в электронном формате, повторив инициативу России. Оповещения будут присылать через украинский сервис госуслуг «Дія». Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский.

«Повестки будут присылать через „Дію“ в будущем», — заявил Федор Вениславский. Его слова приводит telegram-канал «Инсайдер UA». Он также сказал, что Украина будет «должна» прийти к этому в будущем.

Ранее Вениславский заявил, что в Верховной раде был поднят вопрос об отправки повесток через мессенджеры. По его словам, такие меры помогут удостовериться, что адресат получил соответствующее оповещение. Также он подчеркнул, что с мобилизацией на Украине есть определенные проблемы, напоминает телеканал 360.

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На Украине планируют отправку повесток призывникам и резервистов в электронном формате, повторив инициативу России. Оповещения будут присылать через украинский сервис госуслуг «Дія». Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский. «Повестки будут присылать через „Дію“ в будущем», — заявил Федор Вениславский. Его слова приводит telegram-канал «Инсайдер UA». Он также сказал, что Украина будет «должна» прийти к этому в будущем. Ранее Вениславский заявил, что в Верховной раде был поднят вопрос об отправки повесток через мессенджеры. По его словам, такие меры помогут удостовериться, что адресат получил соответствующее оповещение. Также он подчеркнул, что с мобилизацией на Украине есть определенные проблемы, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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