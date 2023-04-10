СПЖ: на Украине массово раздают повестки священникам УПЦ

Правоохранители на Украине начали кампанию по массовой раздаче повесток на допрос священнослужителям украинской православной церкви (УПЦ). Об этом написали в Союзе православных журналистов.
«В Киево-Печерской лавре полиция стала раздавать повестки братии обители и студентам Киевских духовных школ на допрос по статье 179 Уголовного кодекса Украины (Незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь — прим. URA.RU)», — передает
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране должна остаться единственная украинская каноническая церковь. Киевский суд отправил под стражу настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Позже он призвал братию не покидать монастырь, передает телеканал 360. Он подчеркнул, что молитвы поднимают ему дух даже в «браслетах» на руках.
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