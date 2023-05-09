Во Львове вручили повестки мужчинам, которые слушали песни Лепса

Компании мужчин в центре Львова, которые громко слушали песни Григория Лепса, вручили повестки. На них также составлены протоколы за хулиганство.
«Сначала парни громко слушали песни Лепса в центре Львова, а потом агрессивно отреагировали на замечания прохожего. Молодых людей сопроводили в управление полиции. Им вручили повестки от военных», — сообщает telegram-канал «Одесса сейчас: Новости».
Уточняется, что в компании оказались 26-летний житель Донецкой области и жители Одессы. На одного из них составлен протокол за хулиганские действия.
Ранее жители Украины сообщали, что им начали выдавать повестки для службы в армии в ночном клубе. В середине апреля стало известно, что украинские власти планируют отправку повесток призывникам и резервистам в электронном формате.
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