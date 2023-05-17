Свердловчане разоряют челябинку, задолжавшую миллионы за изучение иностранного языка

Долги перед школой иностранных языков могут довести жительницу до банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская организация «Сообщество преподавателей ВУЗов» добивается банкротства жительницы Еманжелинска Галины Будыгиной за долг в пять млн рублей. Как следует из данных сайта сообщества, компания организует курсы обучения иностранным языкам.

«Свердловская областная общественная организация „Сообщество преподавателей ВУЗов“ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением. Просит возбудить производство о несостоятельности (банкротстве) гражданина Галины Будыгиной», — отмечается в определении суда.

В отношении должницы истец потребовал ввести процедуру реструктуризации долгов. Основная часть задолженности составила почти 3,7 млн рублей. Еще 1,3 млн рублей отнесли к процентам за пользование чужими деньгами. Сообщество преподавателей попросило затребовать в ЗАГСе региона данные о заключении и расторжении Будыгиной брака, смене фамилии и госрегистрации внесения исправлений в записи актов гражданского состояния.

Адвокат Андрей Морозов, занимающийся среди прочего процедурой банкротства физлиц, отметил URA.RU, что размер долга зависит от существовавших между истцом и ответчиком договорных отношений, равно как и суммы неисполненных денежных обязательств. Специалист не исключил, что кредиторов могло быть несколько. Обязательства могли возникнуть по разным основаниям, одно из которых — неисполненный договор оказания услуг.

В связи с тем, что сообщество преподавателей не оплатило работу финансового управляющего, иск оставили без движения. Арбитражный суд региона намерен вернуться к рассмотрению после устранения нарушений не позднее 15 июня. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к истцу, однако ответа не получило.