Экс-мэр Ройзман* наказан за дискредитацию армии

Суд оштрафовал экс-мэра Ройзмана* за публичную дискредитацию армии

Евгений Ройзман* признан виновным в публичной дискредитации армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) оштрафован на 260 тысяч рублей за публичную дискредитации армии РФ из-за слов во время стрима. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей», — вынес вердикт судья Николай Тараненко. По уголовной статье о дискредитации ВС РФ экс-мэру грозил реальный срок в колонии.

Ройзман стал фигурантом уголовного дела после запуска стрима, на котором он высказывался об армии и политиках России. Силовики заинтересовались опубликованным видео и провели обыски в квартире и фонде Ройзмана, а также в музее «Невьянская икона». Во время суда гособвинитель не стал просить у суда лишения в колонии, заявляя о необходимости штрафа. Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов высказывал позицию о невиновности экс-мэра.

*Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом