17 мая 2023

Магнитогорец попал под уголовное дело за искалеченных школьниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
Водитель сбил школьниц на пешеходном переходе Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело из-за наезда на школьниц, в результате чего они попали в реанимацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования поставлен на контроль.

«По данному факту [наезда] в следственном отделе по расследованию ДТП УМВД по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел утром 18 мая на улице Труда в Магнитогорске. Девочки шли на уроки. На пешеходном переходе их сбил 21-летний водитель LADA Largus.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело из-за наезда на школьниц, в результате чего они попали в реанимацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования поставлен на контроль. «По данному факту [наезда] в следственном отделе по расследованию ДТП УМВД по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел утром 18 мая на улице Труда в Магнитогорске. Девочки шли на уроки. На пешеходном переходе их сбил 21-летний водитель LADA Largus.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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