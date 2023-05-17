Магнитогорец попал под уголовное дело за искалеченных школьниц

Водитель сбил школьниц на пешеходном переходе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело из-за наезда на школьниц, в результате чего они попали в реанимацию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования поставлен на контроль.

«По данному факту [наезда] в следственном отделе по расследованию ДТП УМВД по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел утром 18 мая на улице Труда в Магнитогорске. Девочки шли на уроки. На пешеходном переходе их сбил 21-летний водитель LADA Largus.