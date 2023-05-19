Военный политолог Иванников заявил о возможности атак ВСУ по Калининграду

Калининград окружен враждебно настроенными к РФ странами НАТО, напомнил Олег Иванников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ могут устроить провокации в Калининградской области — атаковать объекты инфраструктуры. Для этого Киев может привлечь бывших военных НАТО, работающих в частных компаниях, заявил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Калининградская область уникальна, так как окружена враждебно настроенными к российской государственности странами НАТО. Провокации неизбежно могут быть. Для этого формируются различные подразделения из частных военных компаний, которые по факту состоят из военнослужащих НАТО, которые являются либо отпускниками, либо ветеранами, либо контрактниками. Это те, кто приостановил свою службу, перешел в частные военные компании, чтобы осуществлять именно провокационные действия по отношению к Калининградской области. То есть, фактически, это хорошо подготовленный, обученный спецназ НАТОвской армии различных стран. Так как техника, которую используют сейчас частные военные компании, настолько сложна, что только профессиональные военные могут ей пользоваться», — объяснил Олег Иванников.

По словам военного политолога, провокации в виде польского решения переименовать Калининград в Крулевец является одним из факторов, говорящих о том, что ВСУ может дальше атаковать регион. «Сначала начинается все с информационных провокаций. Мы видим — Польша и Литва их применяет к Калининграду, пытаясь его переименовать на свой иезуитский лад. Дальше — очевидно будут террористические акты. Объем работы у правоохранителей чрезвычайно огромен. Если добросовестно выполнять свои служебные обязанности, то можно будет избежать всех неприятных последствий», — подчеркнул Иванников.