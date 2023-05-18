В свердловском городе сотни домов останутся без воды на два месяца

В Верхней Салде отключат горячую воду в 134 домах из-за гидравлических испытаний котельной

19 мая 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

В Салде проведут гидроиспытания котельной, что приведет к прекращению поставки горячей воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) МУП «Гор.УЖКХ» проведет гидроиспытания котельной, что приведет к временному прекращению поставки горячей воды почти на два с половиной месяца. В итоге без воды останутся жители 134 многоквартирных домов. Об этом URA.RU сообщили в предприятии. «С 19 мая по 1 июня МУП „Гор.УЖКХ“ проведет гидроиспытания котельной №3, что приведет к временному прекращению поставки горячей воды для 134 многоквартирных домов Верхней Салды. Но это только начало! Уже с 1 июня по 30 июля планируется капитальный ремонт магистральной теплосети. В итоге без горячей воды почти на два с половиной месяца останутся следующие адреса», — отметили в МУП «Гор.УЖКХ». Без горячей воды останутся: библиотека, Служба субсидий, Центр детского творчества, Управление гражданской защиты, Управление социальной защиты населения, Управление судебного департамента, филиал Верхнесалдинской ЦГБ, отдел МВД «Верхнесалдинский», Центр гигиены и эпидемиологии, Военный комиссариат, Прокуратура, ПАО Сбербанк (Энгельса, 68а), Пассажиравтотранс, Верхнесалдинский государственный завод хим. емкостей, АЗС «Энергия». Кроме всего, воду отключат в учебных заведениях: школа №2, школа №6, ДЮСШ «Крепыш». Детские сады, №19 «Чебурашка», №24 «Дельфинчик», №39 «Журавлик», №41 «Петушок», №42 «Пингвинчик», №43 «Буратино», №51 «Вишенка», №52 «Рябинка» также останутся без горячей воды на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верхней Салде (Свердловская область) МУП «Гор.УЖКХ» проведет гидроиспытания котельной, что приведет к временному прекращению поставки горячей воды почти на два с половиной месяца. В итоге без воды останутся жители 134 многоквартирных домов. Об этом URA.RU сообщили в предприятии. «С 19 мая по 1 июня МУП „Гор.УЖКХ“ проведет гидроиспытания котельной №3, что приведет к временному прекращению поставки горячей воды для 134 многоквартирных домов Верхней Салды. Но это только начало! Уже с 1 июня по 30 июля планируется капитальный ремонт магистральной теплосети. В итоге без горячей воды почти на два с половиной месяца останутся следующие адреса», — отметили в МУП «Гор.УЖКХ». Без горячей воды останутся: библиотека, Служба субсидий, Центр детского творчества, Управление гражданской защиты, Управление социальной защиты населения, Управление судебного департамента, филиал Верхнесалдинской ЦГБ, отдел МВД «Верхнесалдинский», Центр гигиены и эпидемиологии, Военный комиссариат, Прокуратура, ПАО Сбербанк (Энгельса, 68а), Пассажиравтотранс, Верхнесалдинский государственный завод хим. емкостей, АЗС «Энергия». Кроме всего, воду отключат в учебных заведениях: школа №2, школа №6, ДЮСШ «Крепыш». Детские сады, №19 «Чебурашка», №24 «Дельфинчик», №39 «Журавлик», №41 «Петушок», №42 «Пингвинчик», №43 «Буратино», №51 «Вишенка», №52 «Рябинка» также останутся без горячей воды на два месяца.