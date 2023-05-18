Челябинская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Цена бензина в Челябинской области одна из самых низких в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бензин в Челябинской области один из самых дешевых в стране. По данным Росстата, в среднем стоимость литра топлива составила 48,46 рубля.

«В России с 11 по 15 мая в 51 регионе поднялись цены на бензин и дизельное топливо. Причем в топ-10 регионов с самой низкой стоимостью вошла Челябинская область. Цена бензина здесь в среднем составила 48,46 рубля за литр», — отметили специалисты Росстата.

Также в рейтинге регионов с низкой стоимостью бензина находятся Алтайский край (46,2 рубля за литр), Курганская (47,3 рубля) и Новосибирская области (47,68 рубля), Татарстан (47,81 рубля), Рязанская область (48,36 рубля) и другие. Челябинская область заняла шестое место. Ниже нее расположились Томская область, Марий Эл, Коми и Хакасия. При этом в Коми и Марий Эл прирост стоимости стал наиболее ощутимым: плюс 2,9% и 0,8% соответственно. Цены взяты без распределения по маркам бензина.

Лидером по дороговизне стал Чукотский автономный округ. Там цена топлива достигла 62,35 рубля. Следом расположились Сахалинская область (60,4 рубля), Камчатский край (59,44 рубля), Якутия (58,82 рубля), Магаданская область, Севастополь, Адыгея и другие. Самое дорогое дизельное топливо в Магаданской области (76,19 рубля), Якутии (76,11 рубля) и Сахалинской области (73,61 рубля). Наиболее дешевый дизель в Дагестане (51 рубль), Чечне (52,07 рубля) и Кабардино-Балкарии (52,81 рубля). Также в списке доступного дизельного топлива находятся Ингушетия, Северная Осетия, Брянская область, Марий Эл и другие.