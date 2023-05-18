18 мая 2023

В Кургане подросток в школе избила одноклассницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поводом для драки школьниц стала форма одежды к последнему звонку Фото:

В Кургане школьница избила одноклассницу и брызнула ей в глаза из перцового баллончика. Инцидент произошел в классе в присутствии учителя. Видео потасовки школьниц размещено в telegram-канале «Ural Mash».

«Школьница избила и залила одноклассницу перцовкой в Кургане. За отказ идти со всеми на выпускной в фартуке. Девятиклассники обсуждали с учительницей тонкости церемонии, когда одна из девочек сделала громкое заявление: „Я че, лохушка идти в фартуке“. Однокашница приняла это на свой счет, устроила локальный армагеддон перцовым баллончиком и пошла врукопашную», — описывает инцидент «Ural Mash».

Один из учеников записал конфликт на видео. Из-за перцовки в классе стало невозможно находиться. Учитель поспешила разнять школьниц, после чего вместе с другими учениками покинула класс. Одна из участниц драки получила ожог глаз и обратилась в больницу.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено 19.05.2023 в 10:52:
В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что данный факт был зарегистрирован в отделе полиции №2 УМВД России по Кургану, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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В Кургане школьница избила одноклассницу и брызнула ей в глаза из перцового баллончика. Инцидент произошел в классе в присутствии учителя. Видео потасовки школьниц размещено в telegram-канале «Ural Mash». «Школьница избила и залила одноклассницу перцовкой в Кургане. За отказ идти со всеми на выпускной в фартуке. Девятиклассники обсуждали с учительницей тонкости церемонии, когда одна из девочек сделала громкое заявление: „Я че, лохушка идти в фартуке“. Однокашница приняла это на свой счет, устроила локальный армагеддон перцовым баллончиком и пошла врукопашную», — описывает инцидент «Ural Mash». Один из учеников записал конфликт на видео. Из-за перцовки в классе стало невозможно находиться. Учитель поспешила разнять школьниц, после чего вместе с другими учениками покинула класс. Одна из участниц драки получила ожог глаз и обратилась в больницу. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено 19.05.2023 в 10:52: В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что данный факт был зарегистрирован в отделе полиции №2 УМВД России по Кургану, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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