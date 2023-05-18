18 мая 2023
17 мая 2023

Глава Росприроднадзора приехала в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, радионова светлана
Светлана Радионова работает в Ноябрьске Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Ноябрьск. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Доброе утро, Ноябрьск! Мы привозим хорошую погоду!» — написала Радионова.

Предыдущий визит руководителя федеральной службы произошел в 2021 году. Тогда Радионова приезжала в Новый Уренгой на встречу с экологами. Также она встретилась с Артюховым и осмотрела места утилизации отходов бурения и хранения ТКО.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Ноябрьск. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Доброе утро, Ноябрьск! Мы привозим хорошую погоду!» — написала Радионова. Предыдущий визит руководителя федеральной службы произошел в 2021 году. Тогда Радионова приезжала в Новый Уренгой на встречу с экологами. Также она встретилась с Артюховым и осмотрела места утилизации отходов бурения и хранения ТКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...