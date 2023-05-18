Глава Росприроднадзора приехала в ЯНАО

19 мая 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Светлана Радионова работает в Ноябрьске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Ноябрьск. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Доброе утро, Ноябрьск! Мы привозим хорошую погоду!» — написала Радионова. Предыдущий визит руководителя федеральной службы произошел в 2021 году. Тогда Радионова приезжала в Новый Уренгой на встречу с экологами. Также она встретилась с Артюховым и осмотрела места утилизации отходов бурения и хранения ТКО.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Ноябрьск. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Доброе утро, Ноябрьск! Мы привозим хорошую погоду!» — написала Радионова. Предыдущий визит руководителя федеральной службы произошел в 2021 году. Тогда Радионова приезжала в Новый Уренгой на встречу с экологами. Также она встретилась с Артюховым и осмотрела места утилизации отходов бурения и хранения ТКО.