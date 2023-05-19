Из Москвы в грузинскую столицу Тбилиси вылетел прямой рейс впервые за четыре года. Полет выполняет российская авиакомпания «Азимут».
Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено еще в 2019 году. Однако накануне стало известно о возобновлении полетов. Самолет из московского аэропорта Внуково вылетел в 09:07 по московскому времени.
Ранее руководитель грузинского Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили сообщил, что авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. Он уточнял, что перевозчик сможет выполнять полеты с 17 мая, пишет деловое издание «Взгляд».
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