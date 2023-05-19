Из Москвы в Тбилиси вылетел первый за четыре года прямой рейс. Скрин

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, внуково
Перелет из России в Грузию осуществился впервые с 2019 года Фото:

Из Москвы в грузинскую столицу Тбилиси вылетел прямой рейс впервые за четыре года. Полет выполняет российская авиакомпания «Азимут».

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено еще в 2019 году. Однако накануне стало известно о возобновлении полетов. Самолет из московского аэропорта Внуково вылетел в 09:07 по московскому времени.

Ранее руководитель грузинского Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили сообщил, что авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. Он уточнял, что перевозчик сможет выполнять полеты с 17 мая, пишет деловое издание «Взгляд».

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Из Москвы в грузинскую столицу Тбилиси вылетел прямой рейс впервые за четыре года. Полет выполняет российская авиакомпания «Азимут». Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено еще в 2019 году. Однако накануне стало известно о возобновлении полетов. Самолет из московского аэропорта Внуково вылетел в 09:07 по московскому времени. Ранее руководитель грузинского Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили сообщил, что авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. Он уточнял, что перевозчик сможет выполнять полеты с 17 мая, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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