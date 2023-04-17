В Кургане будут судить экс-главу городской службы спасения

18 апреля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Бывшего главу городской службы спасения ждет суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-глава курганского управления по делам ГО и ЧС Аркадик Галустов, руководивший службой спасения более 19 лет, предстанет перед судом по обвинению в халатности. Об этом сообщается в картотеке Курганского городского суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Галустов Аркадик Левонович. Перечень статей — ст. 293 ч.1.1; ст. 293 ч.1.1 УК РФ (халатность с причинением крупного ущерба)», — информирует судебная система. Дело поступило в суд 17 апреля. Галустов возглавил городскую службу спасателей в 2003 году. Уволился он лишь в октябре 2022 года, проработав при семи различных градоначальниках. По данным источников URA.RU, уголовное дело на Галустова было заведено после проведения проверок по итогам курганских пожаров прошлого года. Процесс будет вести судья Александр Петров. В ноябре прошлого года он вынес приговор за превышение полномочий бывшему главврачу курганской БСМП Веронике Евдокимой, приговорив ее к штрафу. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ГО и ЧС сменился многолетний руководитель. Ушедший с должности Галустов рассматривал переезд в другой город после увольнения.

Экс-глава курганского управления по делам ГО и ЧС Аркадик Галустов, руководивший службой спасения более 19 лет, предстанет перед судом по обвинению в халатности. Об этом сообщается в картотеке Курганского городского суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Галустов Аркадик Левонович. Перечень статей — ст. 293 ч.1.1; ст. 293 ч.1.1 УК РФ (халатность с причинением крупного ущерба)», — информирует судебная система. Дело поступило в суд 17 апреля. Галустов возглавил городскую службу спасателей в 2003 году. Уволился он лишь в октябре 2022 года, проработав при семи различных градоначальниках. По данным источников URA.RU, уголовное дело на Галустова было заведено после проведения проверок по итогам курганских пожаров прошлого года. Процесс будет вести судья Александр Петров. В ноябре прошлого года он вынес приговор за превышение полномочий бывшему главврачу курганской БСМП Веронике Евдокимой, приговорив ее к штрафу. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ГО и ЧС сменился многолетний руководитель. Ушедший с должности Галустов рассматривал переезд в другой город после увольнения.