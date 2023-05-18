Самолет, летевший из Сургута в Новосибирск, столкнулся в воздухе с неизвестным объектом

19 мая 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Самолет, выполнявший рейс Сургут — Новосибирск, повредил крыло Фото: Московец Илья © URA.RU На самолете авиакомпании S7 Airlines, который 18 мая выполнял рейс Сургут — Новосибирск, после приземления в аэропорту Толмачево, была обнаружена вмятина на крыле. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «18.05.2023 11.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). На послеполетном осмотре до подъезда спецавтотранспорта обнаружена вмятина на правой стороне обтекателя крыло фюзеляж. Воздушное судно от полетов отстранено», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT. Там добавили, что поврежденный борт принадлежит авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

На самолете авиакомпании S7 Airlines, который 18 мая выполнял рейс Сургут — Новосибирск, после приземления в аэропорту Толмачево, была обнаружена вмятина на крыле. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «18.05.2023 11.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). На послеполетном осмотре до подъезда спецавтотранспорта обнаружена вмятина на правой стороне обтекателя крыло фюзеляж. Воздушное судно от полетов отстранено», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT. Там добавили, что поврежденный борт принадлежит авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.