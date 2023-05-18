18 мая 2023
17 мая 2023

Самолет, летевший из Сургута в Новосибирск, столкнулся в воздухе с неизвестным объектом

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожар, самолет
Самолет, выполнявший рейс Сургут — Новосибирск, повредил крыло Фото:

На самолете авиакомпании S7 Airlines, который 18 мая выполнял рейс Сургут — Новосибирск, после приземления в аэропорту Толмачево, была обнаружена вмятина на крыле. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«18.05.2023 11.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). На послеполетном осмотре до подъезда спецавтотранспорта обнаружена вмятина на правой стороне обтекателя крыло фюзеляж. Воздушное судно от полетов отстранено», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT.

Там добавили, что поврежденный борт принадлежит авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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На самолете авиакомпании S7 Airlines, который 18 мая выполнял рейс Сургут — Новосибирск, после приземления в аэропорту Толмачево, была обнаружена вмятина на крыле. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «18.05.2023 11.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). На послеполетном осмотре до подъезда спецавтотранспорта обнаружена вмятина на правой стороне обтекателя крыло фюзеляж. Воздушное судно от полетов отстранено», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT. Там добавили, что поврежденный борт принадлежит авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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