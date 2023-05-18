Самолет, летевший из Сургута в Новосибирск, столкнулся в воздухе с неизвестным объектом

Самолет, выполнявший рейс Сургут — Новосибирск, повредил крыло
На самолете авиакомпании S7 Airlines, который 18 мая выполнял рейс Сургут — Новосибирск, после приземления в аэропорту Толмачево, была обнаружена вмятина на крыле. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«18.05.2023 11.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). На послеполетном осмотре до подъезда спецавтотранспорта обнаружена вмятина на правой стороне обтекателя крыло фюзеляж. Воздушное судно от полетов отстранено», — указано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT.
Там добавили, что поврежденный борт принадлежит авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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