Пермские силовики уточнили детали уголовного дела после обысков у правозащитников

ФСБ возбудило уголовное дело в отношении «Мемориала»* за контрабанду культурных ценностей

Ранее ФСБ провело обыски у пермских правозащитников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление ФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении членов пермского «Мемориала» (признано НКО-иноагентом и ликвидировано) по статье о покушении на контрабанду. По версии следствия, подозреваемые попытались вывезти архив организации в Германию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«По версии следствия бывший руководитель пермского краевого отделения «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти», действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из Российской Федерации в Германию архивных документов «Мемориала», представляющих, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность», — сообщили в пресс-службе. Речь идет о членах пермского отделения «Мемориала» Роберте Латыпове и Александре Чернышове.

На данный момент сотрудники УФСБ по Пермскому краю совместно с полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств и сбора законодательной базы. Ранее стало известно, что в Перми прошли обыски у правозащитников и общественников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной, Татьяны Черепановой и Оксаны Асауленко. По словам адвоката Елены Першиковой обыски связаны с делом по вывозу архива пермского отделения «Мемориала». Незадолго до этом в Москве был задержан Чернышов .

*Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано