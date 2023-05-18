18 мая 2023

Пермские силовики уточнили детали уголовного дела после обысков у правозащитников

ФСБ возбудило уголовное дело в отношении «Мемориала»* за контрабанду культурных ценностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Ранее ФСБ провело обыски у пермских правозащитников Фото:

Управление ФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении членов пермского «Мемориала» (признано НКО-иноагентом и ликвидировано) по статье о покушении на контрабанду. По версии следствия, подозреваемые попытались вывезти архив организации в Германию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«По версии следствия бывший руководитель пермского краевого отделения «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти», действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из Российской Федерации в Германию архивных документов «Мемориала», представляющих, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность», — сообщили в пресс-службе. Речь идет о членах пермского отделения «Мемориала» Роберте Латыпове и Александре Чернышове.

На данный момент сотрудники УФСБ по Пермскому краю совместно с полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств и сбора законодательной базы. Ранее стало известно, что в Перми прошли обыски у правозащитников и общественников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной, Татьяны Черепановой и Оксаны Асауленко. По словам адвоката Елены Першиковой обыски связаны с делом по вывозу архива пермского отделения «Мемориала». Незадолго до этом в Москве был задержан Чернышов.

*Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано

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Управление ФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении членов пермского «Мемориала» (признано НКО-иноагентом и ликвидировано) по статье о покушении на контрабанду. По версии следствия, подозреваемые попытались вывезти архив организации в Германию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. «По версии следствия бывший руководитель пермского краевого отделения «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти», действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из Российской Федерации в Германию архивных документов «Мемориала», представляющих, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность», — сообщили в пресс-службе. Речь идет о членах пермского отделения «Мемориала» Роберте Латыпове и Александре Чернышове. На данный момент сотрудники УФСБ по Пермскому краю совместно с полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств и сбора законодательной базы. Ранее стало известно, что в Перми прошли обыски у правозащитников и общественников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной, Татьяны Черепановой и Оксаны Асауленко. По словам адвоката Елены Першиковой обыски связаны с делом по вывозу архива пермского отделения «Мемориала». Незадолго до этом в Москве был задержан Чернышов. *Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано
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