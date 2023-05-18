18 мая 2023

После обысков у пермских правозащитников взяли подписку о неразглашении

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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Силовики провели обыски у правозащитников утром 19 мая Фото:

С пермских правозащитников и общественников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной и дрпугих, у которых 19 мая проходили обыски, взяли подписку о неразглашении данных следствия. Об этом заявила адвокат Елена Першикова.

«Со всех лиц, у которых они (обыски) проводятся, взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия», — сообщает telegram-канал «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на адвоката Елену Першикову. Из-за этого невозможно сказать кем и по какой статье возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что у пермских общественник и правозащитников были проведены обыски. Досмотр проходил дома у члена Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой, экс-омбудсмена по региону Татьяны Марголиной, а также журналиста Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко. По мнению адвоката Першиковой, мероприятия были связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован).

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С пермских правозащитников и общественников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной и дрпугих, у которых 19 мая проходили обыски, взяли подписку о неразглашении данных следствия. Об этом заявила адвокат Елена Першикова. «Со всех лиц, у которых они (обыски) проводятся, взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия», — сообщает telegram-канал «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на адвоката Елену Першикову. Из-за этого невозможно сказать кем и по какой статье возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что у пермских общественник и правозащитников были проведены обыски. Досмотр проходил дома у члена Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой, экс-омбудсмена по региону Татьяны Марголиной, а также журналиста Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко. По мнению адвоката Першиковой, мероприятия были связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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