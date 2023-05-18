Улицу Дзержинского в Кургане перекроют до 13 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане до августа перекроют участок улицы Дзержинского. Об этом во время встречи с журналистами сообщил глава департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU.

«Из-за ремонта коллектора с 22 мая будет перекрыто движение на улице Дзержинского с организацией кругового движения по улице Бурова-Петрова. Автобусные маршруты №36, 57 и 73 будут ходить без изменений, а автобусы №16, 68 и 363 изменят движение и начнут двигаться по улицам Машиностроителей, Химмашевская и Бурова-Петрова. Завершить проект планируется 13 августа», — рассказал URA.RU Плешков.

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, что коллектор обслуживает 30 тысяч человек. Работы, по его словам, сложные, но выполнимые. Пешеходы временные изменения никак не ощутят.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане после ремонта для движения транспорта открыли перекресток Коли Мяготина-Зорге. Работы проводились с 10 по 17 мая.