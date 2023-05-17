В Кургане для движения транспорта открыли новый перекресток

Перекресток был закрыт на ремонт с 10 по 17 мая
В Кургане для движения транспорта открыли перекресток Коли Мяготина — Рихарда Зорге. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. Ранее, 10 мая, перекресток закрывали в связи с проведением ремонтных работ.
«Открыли перекресток Коли Мяготина — Зорге. Работы проведены в установленные сроки, движение транспорта возобновлено», — сообщает Ситникова в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане для ремонта коллектора закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге. Работы планировали провести с 10 мая до 24:00 17 мая 2023 года.
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