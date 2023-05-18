В Екатеринбурге из-за письма о минировании эвакуировали школу

19 мая 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

В школу №138 пришло сообщение о минировании Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138 на Эльмаше, сообщают читатели URA.RU. «В школу №138 пришло сообщение о минировании. Всех учеников вывели из здания», — делятся читатели агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

В Екатеринбурге эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138 на Эльмаше, сообщают читатели URA.RU. «В школу №138 пришло сообщение о минировании. Всех учеников вывели из здания», — делятся читатели агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.