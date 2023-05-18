18 мая 2023

В Екатеринбурге из-за письма о минировании эвакуировали школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Угроза минирования главпочтамта и школы №69. Екатеринбург
В школу №138 пришло сообщение о минировании Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138 на Эльмаше, сообщают читатели URA.RU.

«В школу №138 пришло сообщение о минировании. Всех учеников вывели из здания», — делятся читатели агентства.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Екатеринбурге эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138 на Эльмаше, сообщают читатели URA.RU. «В школу №138 пришло сообщение о минировании. Всех учеников вывели из здания», — делятся читатели агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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