18 мая 2023

Консул Армении снесет легендарный арт-объект в центре Екатеринбурга. Фото

В центре Екатеринбурга появится огромное сердце в цветах армянского флага
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте большой «книги» появится другая инсталляция
На месте большой «книги» появится другая инсталляция Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

На набережной города появится арт-объект к 300-летию Екатеринбурга в виде сердце в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9. Такой подарок к юбилею презентовал почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян.

«Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян решил сделать подарок любимому городу. Алексей Орлов поддержал инициативу дипломата разместить на набережной арт-объект в форме сердца, символизирующий добро и соучастие местных жителей», — сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».

Разговоры о том, чтобы заменить арт-объект в виде книги, который много лет располагается напротив элитной гимназии №9, ходили еще прошлым летом. На нее месте планировали установить интерактивный логотип наподобие I Love New York.

В этом году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания. В течение года предусмотрена обширная программа. На праздник планируют потратить порядка 240 миллиардов рублей.

Такое сердце установят в центре Екатеринбурга
Такое сердце установят в центре Екатеринбурга
Фото:
Фото:

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На набережной города появится арт-объект к 300-летию Екатеринбурга в виде сердце в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9. Такой подарок к юбилею презентовал почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян. «Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян решил сделать подарок любимому городу. Алексей Орлов поддержал инициативу дипломата разместить на набережной арт-объект в форме сердца, символизирующий добро и соучастие местных жителей», — сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Разговоры о том, чтобы заменить арт-объект в виде книги, который много лет располагается напротив элитной гимназии №9, ходили еще прошлым летом. На нее месте планировали установить интерактивный логотип наподобие I Love New York. В этом году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания. В течение года предусмотрена обширная программа. На праздник планируют потратить порядка 240 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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