На набережной города появится арт-объект к 300-летию Екатеринбурга в виде сердце в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9. Такой подарок к юбилею презентовал почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян.
«Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян решил сделать подарок любимому городу. Алексей Орлов поддержал инициативу дипломата разместить на набережной арт-объект в форме сердца, символизирующий добро и соучастие местных жителей», — сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».
Разговоры о том, чтобы заменить арт-объект в виде книги, который много лет располагается напротив элитной гимназии №9, ходили еще прошлым летом. На нее месте планировали установить интерактивный логотип наподобие I Love New York.
В этом году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания. В течение года предусмотрена обширная программа. На праздник планируют потратить порядка 240 миллиардов рублей.
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