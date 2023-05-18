Консул Армении снесет легендарный арт-объект в центре Екатеринбурга. Фото

В центре Екатеринбурга появится огромное сердце в цветах армянского флага

19 мая 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

На месте большой «книги» появится другая инсталляция Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие На набережной города появится арт-объект к 300-летию Екатеринбурга в виде сердце в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9. Такой подарок к юбилею презентовал почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян. «Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян решил сделать подарок любимому городу. Алексей Орлов поддержал инициативу дипломата разместить на набережной арт-объект в форме сердца, символизирующий добро и соучастие местных жителей», — сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Разговоры о том, чтобы заменить арт-объект в виде книги, который много лет располагается напротив элитной гимназии №9, ходили еще прошлым летом. На нее месте планировали установить интерактивный логотип наподобие I Love New York. В этом году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания. В течение года предусмотрена обширная программа. На праздник планируют потратить порядка 240 миллиардов рублей. Такое сердце установят в центре Екатеринбурга Фото: telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Фото: telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».

На набережной города появится арт-объект к 300-летию Екатеринбурга в виде сердце в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9. Такой подарок к юбилею презентовал почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян. «Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян решил сделать подарок любимому городу. Алексей Орлов поддержал инициативу дипломата разместить на набережной арт-объект в форме сердца, символизирующий добро и соучастие местных жителей», — сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Разговоры о том, чтобы заменить арт-объект в виде книги, который много лет располагается напротив элитной гимназии №9, ходили еще прошлым летом. На нее месте планировали установить интерактивный логотип наподобие I Love New York. В этом году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания. В течение года предусмотрена обширная программа. На праздник планируют потратить порядка 240 миллиардов рублей.