Голикова пообещала рост МРОТ в России

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
По словам Голиковой, МРОТ в России будет расти опережающими темпами Фото:

Все последующие годы минимальный размер труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами. Соответствующее решение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Принято решение, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами», — заявила Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда. При этом она отметила, что это потребует другой идеологии по заработной плате в бюджетной сфере.

С 1 января 2024 года в России МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» говорил, что благодаря этому зарплаты 4,8 млн россиян будут увеличены.

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Все последующие годы минимальный размер труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами. Соответствующее решение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. «Принято решение, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами», — заявила Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда. При этом она отметила, что это потребует другой идеологии по заработной плате в бюджетной сфере. С 1 января 2024 года в России МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» говорил, что благодаря этому зарплаты 4,8 млн россиян будут увеличены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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