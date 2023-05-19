Голикова пообещала рост МРОТ в России

Все последующие годы минимальный размер труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами. Соответствующее решение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Принято решение, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами», — заявила Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда. При этом она отметила, что это потребует другой идеологии по заработной плате в бюджетной сфере.
С 1 января 2024 года в России МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» говорил, что благодаря этому зарплаты 4,8 млн россиян будут увеличены.
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