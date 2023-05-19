Фальков: магистратура будет не во всех российских вузах

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Магистратура не сможет быть реализована во всех вузах, сказал Валерий Фальков Фото:

Магистратура после реформы высшего образования будет доступна не во всех российских вузах. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания итоговой коллегии Министерства науки и высшего образования России.

«Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах», — заявил Валерий Фальков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации в 2023—2024 годах пилотного проекта об изменении уровней высшего образования, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно документу, в России останутся базовое высшее образование, специалитет и аспирантура. Также сообщалось, что после специалитета студент сможет обучаться в магистратуре, что будет считаться получением второго высшего, пишет деловое издание «Взгляд».

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Магистратура после реформы высшего образования будет доступна не во всех российских вузах. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания итоговой коллегии Министерства науки и высшего образования России. «Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах», — заявил Валерий Фальков. Его слова приводит РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации в 2023—2024 годах пилотного проекта об изменении уровней высшего образования, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно документу, в России останутся базовое высшее образование, специалитет и аспирантура. Также сообщалось, что после специалитета студент сможет обучаться в магистратуре, что будет считаться получением второго высшего, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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