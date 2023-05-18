Москва и Киев выслушают мирный план Папы Римского

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Папа Римский Франциск пояснил, что Москва и Киев готовы выслушать его мирный план Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Папа Римский Франциск говорил о том, что проводит усердную работу по примирению России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский и российский глава Владимир Путин по отдельности договорились переговорить с посланниками понтифика, чтобы обсудить мирный план урегулирования конфликта. Об этом сообщает Il Sismografo.

«Президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин по отдельности договорились о переговорах со специальными посланниками [Папы Римского Франциска] для обсуждения и достижения перемирия», — отмечают авторы итальянского издания. Сам Франциск отмечал, что готов сделать все необходимое для разрешения конфликта на Украине. Для этого он отправился на специальную миссию.

Ранее папа Римский подчеркнул, что Ватикан делает шаги к примирению России и Украины. Он говорил о том, что есть возможность устроить встречу между главами конфликтующих государств. Ранее президент Зеленский во время встречи с понтификом заявил, что Украине не нужны посредники для урегулирования конфликта, сообщает Life.

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Папа Римский Франциск говорил о том, что проводит усердную работу по примирению России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский и российский глава Владимир Путин по отдельности договорились переговорить с посланниками понтифика, чтобы обсудить мирный план урегулирования конфликта. Об этом сообщает Il Sismografo. «Президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин по отдельности договорились о переговорах со специальными посланниками [Папы Римского Франциска] для обсуждения и достижения перемирия», — отмечают авторы итальянского издания. Сам Франциск отмечал, что готов сделать все необходимое для разрешения конфликта на Украине. Для этого он отправился на специальную миссию. Ранее папа Римский подчеркнул, что Ватикан делает шаги к примирению России и Украины. Он говорил о том, что есть возможность устроить встречу между главами конфликтующих государств. Ранее президент Зеленский во время встречи с понтификом заявил, что Украине не нужны посредники для урегулирования конфликта, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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