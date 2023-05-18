Суд над экс-начальником ГО и ЧС Кургана прекращен, не начавшись

19 мая 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дело Аркадика Галустова возвращено в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд вернул дело экс-главы управления ГО и ЧС Кургана Аркадика Галустова в прокуратуру. Такое решение принял судья Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU. Галустов останется под подпиской о невыезде. «Суд постановил уголовное дело в отношении Галустова Аркадика Левоновича, обвиняемого в совершении, двух преступлений, ч. 1.1 с. 293 УК РФ, возвратить прокурору города Кургана для устранения препятствия рассмотрения дела судом. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Галустову оставить без изменения», — сказал судья. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Елена Ситникова указана в числе свидетелей по делу экс-начальника управления ГО и ЧС Аркадика Галустова. Его обвиняют в двух эпизодах по статье ст. 293 ч.1.1 (халатность с причинением крупного ущерба). По данным обвинения, Галустов своим бездействием создал предпосылки для возникновения пожаров весной 2022 года, в результате чего сгорел дачный поселок Малиновка. Ущерб оценен в 129 млн рублей. Еще трем садоводствам, по данным прокуратуры, был нанесен ущерб в 9 млн рублей. Галустов с обвинением не согласился, вину не признал.

Суд вернул дело экс-главы управления ГО и ЧС Кургана Аркадика Галустова в прокуратуру. Такое решение принял судья Андрей Петров, передает корреспондент URA.RU. Галустов останется под подпиской о невыезде. «Суд постановил уголовное дело в отношении Галустова Аркадика Левоновича, обвиняемого в совершении, двух преступлений, ч. 1.1 с. 293 УК РФ, возвратить прокурору города Кургана для устранения препятствия рассмотрения дела судом. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Галустову оставить без изменения», — сказал судья. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Елена Ситникова указана в числе свидетелей по делу экс-начальника управления ГО и ЧС Аркадика Галустова. Его обвиняют в двух эпизодах по статье ст. 293 ч.1.1 (халатность с причинением крупного ущерба). По данным обвинения, Галустов своим бездействием создал предпосылки для возникновения пожаров весной 2022 года, в результате чего сгорел дачный поселок Малиновка. Ущерб оценен в 129 млн рублей. Еще трем садоводствам, по данным прокуратуры, был нанесен ущерб в 9 млн рублей. Галустов с обвинением не согласился, вину не признал.