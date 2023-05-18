Артюхов запустит с министром природных ресурсов новый проект в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Как сообщает telegram-канал «Пул-89», на Ямале планируется запустить новый федеральный проект.
«Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Салехарде с Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. В планах — запуск еще одного федерального проекта на Ямале», — говорится в сообщении.
В окружном правительстве агентству рассказали о каком проекте идет речь. В пресс-службе пояснили, что в Салехарде будет запущен первый в системе государственного мониторинга пункт наблюдений за мерзлотой.
Ранее сообщалось, что Артюхов в Москве провел встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсуждалось развитие энергетического потенциала региона и подготовка к юбилею Нового Уренгоя.
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