18 мая 2023
17 мая 2023

Артюхов запустит с министром природных ресурсов новый проект в ЯНАО

Артюхов и Козлов запустят в Салехарде первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
Артюхов с министром запустят в Салехарде первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Как сообщает telegram-канал «Пул-89», на Ямале планируется запустить новый федеральный проект.

«Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Салехарде с Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. В планах — запуск еще одного федерального проекта на Ямале», — говорится в сообщении.

В окружном правительстве агентству рассказали о каком проекте идет речь. В пресс-службе пояснили, что в Салехарде будет запущен первый в системе государственного мониторинга пункт наблюдений за мерзлотой.

Ранее сообщалось, что Артюхов в Москве провел встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсуждалось развитие энергетического потенциала региона и подготовка к юбилею Нового Уренгоя.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Как сообщает telegram-канал «Пул-89», на Ямале планируется запустить новый федеральный проект. «Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Салехарде с Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. В планах — запуск еще одного федерального проекта на Ямале», — говорится в сообщении. В окружном правительстве агентству рассказали о каком проекте идет речь. В пресс-службе пояснили, что в Салехарде будет запущен первый в системе государственного мониторинга пункт наблюдений за мерзлотой. Ранее сообщалось, что Артюхов в Москве провел встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсуждалось развитие энергетического потенциала региона и подготовка к юбилею Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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