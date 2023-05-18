Артюхов запустит с министром природных ресурсов новый проект в ЯНАО

Артюхов и Козлов запустят в Салехарде первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты

19 мая 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Артюхов с министром запустят в Салехарде первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Как сообщает telegram-канал «Пул-89», на Ямале планируется запустить новый федеральный проект. «Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Салехарде с Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. В планах — запуск еще одного федерального проекта на Ямале», — говорится в сообщении. В окружном правительстве агентству рассказали о каком проекте идет речь. В пресс-службе пояснили, что в Салехарде будет запущен первый в системе государственного мониторинга пункт наблюдений за мерзлотой. Ранее сообщалось, что Артюхов в Москве провел встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсуждалось развитие энергетического потенциала региона и подготовка к юбилею Нового Уренгоя.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Как сообщает telegram-канал «Пул-89», на Ямале планируется запустить новый федеральный проект. «Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Салехарде с Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. В планах — запуск еще одного федерального проекта на Ямале», — говорится в сообщении. В окружном правительстве агентству рассказали о каком проекте идет речь. В пресс-службе пояснили, что в Салехарде будет запущен первый в системе государственного мониторинга пункт наблюдений за мерзлотой. Ранее сообщалось, что Артюхов в Москве провел встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсуждалось развитие энергетического потенциала региона и подготовка к юбилею Нового Уренгоя.