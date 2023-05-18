18 мая 2023
17 мая 2023

Вице-премьер РФ Новак встретился с губернатором ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Москве с зампредом правительства РФ Александром Новаком
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Александр Новак заслушал доклад губернатора Артюхова о подготовке к 50-летию Нового Уренгоя Фото:

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Как сообщается на сайте российского кабмина, губернатор рассказал вице-премьеру о развитии энергетического потенциала региона и о подготовке к 50-летию со дня основания Нового Уренгоя.

«Дмитрий Артюхов отчитался о совместной работе правительства региона с федеральными органами государственной власти и недропользователями по разработке комплексной программы развития Надым-Пур-Тазовского региона и проекта программы освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал, — говорится в сообщении правительства РФ. Глава ЯНАО проинформировал вице-премьера о ходе реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию в 2025 году 50-летия Нового Уренгоя, газовой столицы округа».

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Новак был назначен главой оргкомитета по празднованию полувекового юбилея газовой столицы. Вице-премьер держит подготовку к торжествам на контроле и уже приезжал в Новый Уренгой по данному вопросу.

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В Москве состоялась рабочая встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Как сообщается на сайте российского кабмина, губернатор рассказал вице-премьеру о развитии энергетического потенциала региона и о подготовке к 50-летию со дня основания Нового Уренгоя. «Дмитрий Артюхов отчитался о совместной работе правительства региона с федеральными органами государственной власти и недропользователями по разработке комплексной программы развития Надым-Пур-Тазовского региона и проекта программы освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал, — говорится в сообщении правительства РФ. Глава ЯНАО проинформировал вице-премьера о ходе реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию в 2025 году 50-летия Нового Уренгоя, газовой столицы округа». Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Новак был назначен главой оргкомитета по празднованию полувекового юбилея газовой столицы. Вице-премьер держит подготовку к торжествам на контроле и уже приезжал в Новый Уренгой по данному вопросу.
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