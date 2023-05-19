Противники России, которые вынашивают планы по разделу российского государства потерпят неудачу и займут в конкурсе недоумков лишь второе место, потому как на первое не хватит ума. С таким заявлением на заседании Совета по межнациональным отношениям выступил президент России Владимир Путин.
«На конкурсе недоумков противники России заняли бы второе место, почему второе — потому что недоумки», — заявил Владимир Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Российский президент добавил, что противники России, имеющие планы по разделу российского государства, обязательно потерпят неудачу. Также наблюдаются множественные нападки на традиционные российские ценности, заключил Путин.
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