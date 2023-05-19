США запретили экспортировать в Россию стройматериалы, краски и бумагу

19 мая 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Экспортные ограничения будут затрагивать свыше 1200 наименований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США выпустили новые ограничения на экспорт в Россию. В ограничительном списке находится свыше 1200 наименований различных товаров. Об этом заявили в американском министерстве торговли. «Выпущены новые ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию 1224 товарных позиций», — сообщается в документе министерства торговли США. Там добавили, что среди наименований значатся строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт. Запрет действует не только на экспорт, но и на реэкспорт и передачу в рамках российских границ. Также ограничения на экспорт в Россию введены в отношении 71 компании, которые ведут деятельность вразрез с интересами США, заключили в министерстве. Ранее стало известно, что страны G7 планируют полный запрет экспорта в Россию. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что новые ограничения США против России коснутся самолетов, передает «Царьград».

США выпустили новые ограничения на экспорт в Россию. В ограничительном списке находится свыше 1200 наименований различных товаров. Об этом заявили в американском министерстве торговли. «Выпущены новые ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию 1224 товарных позиций», — сообщается в документе министерства торговли США. Там добавили, что среди наименований значатся строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт. Запрет действует не только на экспорт, но и на реэкспорт и передачу в рамках российских границ. Также ограничения на экспорт в Россию введены в отношении 71 компании, которые ведут деятельность вразрез с интересами США, заключили в министерстве. Ранее стало известно, что страны G7 планируют полный запрет экспорта в Россию. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что новые ограничения США против России коснутся самолетов, передает «Царьград».