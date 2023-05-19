США запретили экспортировать в Россию стройматериалы, краски и бумагу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досмотр пиломатериалов на таможенном контроле. Екатеринбург, склад, доски, пиломатериал, контейнер
Экспортные ограничения будут затрагивать свыше 1200 наименований Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США выпустили новые ограничения на экспорт в Россию. В ограничительном списке находится свыше 1200 наименований различных товаров. Об этом заявили в американском министерстве торговли.

«Выпущены новые ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию 1224 товарных позиций», — сообщается в документе министерства торговли США. Там добавили, что среди наименований значатся строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт. Запрет действует не только на экспорт, но и на реэкспорт и передачу в рамках российских границ. Также ограничения на экспорт в Россию введены в отношении 71 компании, которые ведут деятельность вразрез с интересами США, заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют полный запрет экспорта в Россию. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что новые ограничения США против России коснутся самолетов, передает «Царьград».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США выпустили новые ограничения на экспорт в Россию. В ограничительном списке находится свыше 1200 наименований различных товаров. Об этом заявили в американском министерстве торговли. «Выпущены новые ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию 1224 товарных позиций», — сообщается в документе министерства торговли США. Там добавили, что среди наименований значатся строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт. Запрет действует не только на экспорт, но и на реэкспорт и передачу в рамках российских границ. Также ограничения на экспорт в Россию введены в отношении 71 компании, которые ведут деятельность вразрез с интересами США, заключили в министерстве. Ранее стало известно, что страны G7 планируют полный запрет экспорта в Россию. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что новые ограничения США против России коснутся самолетов, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...