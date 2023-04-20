20 апреля 2023

Kyodo: страны G7 обсуждают полный запрет экспорта из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Страны «большой семерки» задумались о полном запрете экспорта в Россию, пишет Kyodo Фото:
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Страны G7 начали обсуждать возможность полного запрета экспорта в Россию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

«Cтраны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в РФ», — говорится в материале агентства. Там добавили, что представители Японии, которая сейчас председательствует в «большой семерке», отказались от дополнительных комментариев на этот счет.

Ранее в Евросоюзе выразили мнение, что продолжение введения санкций против России только навредит странам Европы. Там отметили, что экономические ограничения, которые направлены на некоторые сферы российской экономики, наносят удар и странам ЕС. Отмечается, что при введении почти полного экспорта в РФ, исключение сделают для медикаментов, сельхозпродукции и продовольствия, передает «Утро.ру».

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Страны G7 начали обсуждать возможность полного запрета экспорта в Россию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo. «Cтраны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в РФ», — говорится в материале агентства. Там добавили, что представители Японии, которая сейчас председательствует в «большой семерке», отказались от дополнительных комментариев на этот счет. Ранее в Евросоюзе выразили мнение, что продолжение введения санкций против России только навредит странам Европы. Там отметили, что экономические ограничения, которые направлены на некоторые сферы российской экономики, наносят удар и странам ЕС. Отмечается, что при введении почти полного экспорта в РФ, исключение сделают для медикаментов, сельхозпродукции и продовольствия, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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