Kyodo: страны G7 обсуждают полный запрет экспорта из РФ

Страны G7 начали обсуждать возможность полного запрета экспорта в Россию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
«Cтраны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в РФ», — говорится в материале агентства. Там добавили, что представители Японии, которая сейчас председательствует в «большой семерке», отказались от дополнительных комментариев на этот счет.
Ранее в Евросоюзе выразили мнение, что продолжение введения санкций против России только навредит странам Европы. Там отметили, что экономические ограничения, которые направлены на некоторые сферы российской экономики, наносят удар и странам ЕС. Отмечается, что при введении почти полного экспорта в РФ, исключение сделают для медикаментов, сельхозпродукции и продовольствия, передает «Утро.ру».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!