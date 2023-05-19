В Пермском университете открыли заброшенные радиоактивные лаборатории. Фоторепортаж

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Пресс-тур на предприятие "Далур". Курган, опасность, радиация
В ПГНИУ работали с радиоактивными веществами Фото:
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Ночь музеев на Урале

В рамках акции «Ночь музеев» Пермский классический университет (ПГНИУ) открыл для широкой публики двери в подвалы и чердаки старейших корпусов. Комплекс зданий вуза изначально был построен по заказу мецената Николая Мешков как Ночлежный дом. В нынешнем корпусе №4 ПГНИУ размещалась баня, подвалы и чердаки которой изучили участники необычной экскурсии. Здесь кроме прочего размещались лаборатории, где работали с радиоактивными материалами, узнал корреспондент URA.RU.

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В рамках акции «Ночь музеев» Пермский классический университет (ПГНИУ) открыл для широкой публики двери в подвалы и чердаки старейших корпусов. Комплекс зданий вуза изначально был построен по заказу мецената Николая Мешков как Ночлежный дом. В нынешнем корпусе №4 ПГНИУ размещалась баня, подвалы и чердаки которой изучили участники необычной экскурсии. Здесь кроме прочего размещались лаборатории, где работали с радиоактивными материалами, узнал корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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