В Пермском университете открыли заброшенные радиоактивные лаборатории. Фоторепортаж

19 мая 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

В ПГНИУ работали с радиоактивными веществами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Ночь музеев на Урале В рамках акции «Ночь музеев» Пермский классический университет (ПГНИУ) открыл для широкой публики двери в подвалы и чердаки старейших корпусов. Комплекс зданий вуза изначально был построен по заказу мецената Николая Мешков как Ночлежный дом. В нынешнем корпусе №4 ПГНИУ размещалась баня, подвалы и чердаки которой изучили участники необычной экскурсии. Здесь кроме прочего размещались лаборатории, где работали с радиоактивными материалами, узнал корреспондент URA.RU.

В рамках акции «Ночь музеев» Пермский классический университет (ПГНИУ) открыл для широкой публики двери в подвалы и чердаки старейших корпусов. Комплекс зданий вуза изначально был построен по заказу мецената Николая Мешков как Ночлежный дом. В нынешнем корпусе №4 ПГНИУ размещалась баня, подвалы и чердаки которой изучили участники необычной экскурсии. Здесь кроме прочего размещались лаборатории, где работали с радиоактивными материалами, узнал корреспондент URA.RU.