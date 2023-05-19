В ПГНИУ работали с радиоактивными веществами
новость из сюжетаНочь музеев на Урале
В рамках акции «Ночь музеев» Пермский классический университет (ПГНИУ) открыл для широкой публики двери в подвалы и чердаки старейших корпусов. Комплекс зданий вуза изначально был построен по заказу мецената Николая Мешков как Ночлежный дом. В нынешнем корпусе №4 ПГНИУ размещалась баня, подвалы и чердаки которой изучили участники необычной экскурсии. Здесь кроме прочего размещались лаборатории, где работали с радиоактивными материалами, узнал корреспондент URA.RU.
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