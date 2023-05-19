В пригороде Кургана на кладбище пасутся домашние животные

20 мая 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Рядом с Курганом на кладбище в Шкодино упал забор и там гуляет домашний скот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рядом с Курганом в деревне Шкодино (Кетовский округ) на кладбище пасется домашний скот. Об этом рассказал курганец в своей жалобе. «В деревне Шкодино сломано ограждение кладбища, поэтому там свободно разгуливают овцы и другие домашние животные. Прошу как-то решить эту проблему», — пожаловался местный житель на курганском портале «Обратись». По словам жителя, забор на кладбище был, но упал. Курганец подчеркнул, что ограждение еще можно восстановить. Представители администрации Кетовского округа написали в ответе на сайте «Обратись», что ремонт забора на кладбище запланирован на будущий год в летний строительный период. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана пожаловались на горы мусора на кладбище в районе Рябково. Представители мэрии сообщили, что не все горожане складировали мусор в установленных местах.

Рядом с Курганом в деревне Шкодино (Кетовский округ) на кладбище пасется домашний скот. Об этом рассказал курганец в своей жалобе. «В деревне Шкодино сломано ограждение кладбища, поэтому там свободно разгуливают овцы и другие домашние животные. Прошу как-то решить эту проблему», — пожаловался местный житель на курганском портале «Обратись». По словам жителя, забор на кладбище был, но упал. Курганец подчеркнул, что ограждение еще можно восстановить. Представители администрации Кетовского округа написали в ответе на сайте «Обратись», что ремонт забора на кладбище запланирован на будущий год в летний строительный период. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана пожаловались на горы мусора на кладбище в районе Рябково. Представители мэрии сообщили, что не все горожане складировали мусор в установленных местах.