Курганцы пожаловались на горы мусора на Рябковском кладбище (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана пожаловались на горы мусора на кладбище в районе Рябково. Проблемой неубранной территории поделилась Светлана Краснобаева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Завтра родительский день. Я вообще такого ужаса не помню. А это центральная аллея. Как могли, подскребли эту помойку. Но тех мешков, которые у нас были с собой просто не хватило», — написала Светлана на своей странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации города URA.RU ответили, что уборка кладбищ ведется в ежедневном режиме. Перед Родительским днем большое количество горожан приводят в порядок могилы родственников и близких. При этом, к сожалению, не все граждане складируют мусор в установленных местах.

В администрации также пояснили, что для сбора мусора на территории Рябковского кладбища размещены 25 различных контейнеров, в том числе большого объема. Только с 20 апреля с территории Рябковского кладбища вывезено почти 200 кубометров мусора. Образовавшиеся за короткое время кучи мусора на данном кладбище будут вывезены в ближайшее время. Работа по вывозу мусора будет продолжена.

Кладбище в районе Рябково завалено мусором Фото: Страница Светланы Краснобаевой во «ВКонтакте»