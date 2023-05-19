19 мая 2023

Губернатор Шумков обратился к сотрудникам курганской ФСБ

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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Губернатор поблагодарил сотрудников ведомства за помощь и содействие Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к сотрудникам регионального УФСБ России и поздравил их с 80-летием со дня образования. Он отметил, что задача ведомства — хранить безопасность государства.

«Коллеги, мы делаем с вами похожую работу. Наша задача — развивать государство, а ваша — хранить его безопасность, чтобы никто этому не мешал. На территории нашего региона эти задачи выполняются успешно и быстро. Благодарю вас за помощь и содействие. Поздравляю вас с юбилеем и желаю вам успехов», — поздравил Шумков в своем telegram-канале.

Ранее Шумков попросил президента России Владимира Путина создать в УрФО группировку МЧС. Он предложил усилить ее авиацией и тяжелой техникой с базированием в Екатеринбурге или Кургане.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к сотрудникам регионального УФСБ России и поздравил их с 80-летием со дня образования. Он отметил, что задача ведомства — хранить безопасность государства. «Коллеги, мы делаем с вами похожую работу. Наша задача — развивать государство, а ваша — хранить его безопасность, чтобы никто этому не мешал. На территории нашего региона эти задачи выполняются успешно и быстро. Благодарю вас за помощь и содействие. Поздравляю вас с юбилеем и желаю вам успехов», — поздравил Шумков в своем telegram-канале. Ранее Шумков попросил президента России Владимира Путина создать в УрФО группировку МЧС. Он предложил усилить ее авиацией и тяжелой техникой с базированием в Екатеринбурге или Кургане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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