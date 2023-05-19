Губернатор Шумков обратился к сотрудникам курганской ФСБ

Губернатор поблагодарил сотрудников ведомства за помощь и содействие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к сотрудникам регионального УФСБ России и поздравил их с 80-летием со дня образования. Он отметил, что задача ведомства — хранить безопасность государства.

«Коллеги, мы делаем с вами похожую работу. Наша задача — развивать государство, а ваша — хранить его безопасность, чтобы никто этому не мешал. На территории нашего региона эти задачи выполняются успешно и быстро. Благодарю вас за помощь и содействие. Поздравляю вас с юбилеем и желаю вам успехов», — поздравил Шумков в своем telegram-канале.

Ранее Шумков попросил президента России Владимира Путина создать в УрФО группировку МЧС. Он предложил усилить ее авиацией и тяжелой техникой с базированием в Екатеринбурге или Кургане.