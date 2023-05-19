SHOT: в Москве неизвестный ворвался в поликлинику с гранатой

В Москве мужчина ворвался в здание городской поликлиники №9 на Перервинском бульваре с гранатой в руках. Его задержали, пишет telegram-канал SHOT.
«Неизвестный зашел в городскую поликлинику № 9 с гранатой в руках, чем напугал ее посетителей. На место тут же вызвали полицейских, которые задержали мужчину. Теперь он объясняет мотивы своего поступка», — написали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в городскую поликлинику для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мужчина. Причиной тому стала стрельба из травматического пистолета возле жилого дома. По словам задержанного, он поссорился на улице с неизвестными мужчинами, после чего решил напугать их, выстрелив в воздух. Однако из-за выстрела испугались прохожие, которые вызвали полицию, передают «
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