В польском МИДе потребовали от Зеленского извиниться за события 80-летней давности

Представитель МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню

20 мая 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен извиниться за геноцид над поляками, сказал Лукаш Ясина Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за Волынскую резню (уничтожение украинскими повстанцами польского гражданского населения в городе Волынь — прим. URA.RU). Об этом заявил официальный представитель польского министерства иностранных дел Лукаш Ясина. «Украинское государство этого не сделало, но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности. <…> Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет», — сказал Лукаш Ясина в беседе с порталом Onet . События Волынской резни происходили в 1942—1943 годах. Украинская повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) массово уничтожала этническое польское гражданское население. Ответные действия со стороны Польши начались с конца лета 1943 года и привели к большим потерям среди украинского гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за Волынскую резню (уничтожение украинскими повстанцами польского гражданского населения в городе Волынь — прим. URA.RU). Об этом заявил официальный представитель польского министерства иностранных дел Лукаш Ясина. «Украинское государство этого не сделало, но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности. <…> Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет», — сказал Лукаш Ясина в беседе с порталом Onet. События Волынской резни происходили в 1942—1943 годах. Украинская повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) массово уничтожала этническое польское гражданское население. Ответные действия со стороны Польши начались с конца лета 1943 года и привели к большим потерям среди украинского гражданского населения.