В польском МИДе потребовали от Зеленского извиниться за события 80-летней давности

Представитель МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский должен извиниться за геноцид над поляками, сказал Лукаш Ясина Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за Волынскую резню (уничтожение украинскими повстанцами польского гражданского населения в городе Волынь — прим. URA.RU). Об этом заявил официальный представитель польского министерства иностранных дел Лукаш Ясина.

«Украинское государство этого не сделало, но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности. <…> Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет», — сказал Лукаш Ясина в беседе с порталом Onet.

События Волынской резни происходили в 1942—1943 годах. Украинская повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) массово уничтожала этническое польское гражданское население. Ответные действия со стороны Польши начались с конца лета 1943 года и привели к большим потерям среди украинского гражданского населения.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за Волынскую резню (уничтожение украинскими повстанцами польского гражданского населения в городе Волынь — прим. URA.RU). Об этом заявил официальный представитель польского министерства иностранных дел Лукаш Ясина. «Украинское государство этого не сделало, но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности. <…> Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет», — сказал Лукаш Ясина в беседе с порталом Onet. События Волынской резни происходили в 1942—1943 годах. Украинская повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) массово уничтожала этническое польское гражданское население. Ответные действия со стороны Польши начались с конца лета 1943 года и привели к большим потерям среди украинского гражданского населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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