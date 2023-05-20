В польском МИДе потребовали от Зеленского извиниться за события 80-летней давности

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за Волынскую резню (уничтожение украинскими повстанцами польского гражданского населения в городе Волынь — прим. URA.RU). Об этом заявил официальный представитель польского министерства иностранных дел Лукаш Ясина.
«Украинское государство этого не сделало, но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности. <…> Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет», — сказал Лукаш Ясина в беседе с порталом
События Волынской резни происходили в 1942—1943 годах. Украинская повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) массово уничтожала этническое польское гражданское население. Ответные действия со стороны Польши начались с конца лета 1943 года и привели к большим потерям среди украинского гражданского населения.
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