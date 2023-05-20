20 мая 2023

Эксперт по туризму Проценко предупредила о грядущем подорожании путевок в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкие отельеры переоценили спрос на путевки, сказала Юлия Проценко Фото:

После резкого падения стоимость путевок в Турцию на июль и август вырастет приблизительно на 30-40%. Об этом URA.RU сообщила заведующая кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета «Синергия» Юлия Проценко.

«Цены снижены на ближайшие даты. Глубина продаж небольшая, то есть на май — июнь. Июль и август цены будут расти при приближении к наступлению июля и августа. Летом цены повысятся примерно на 30-40%, но в любом случае они будут ниже, чем те, что предлагались в феврале — марте 2023 года», — сказала Юлия Проценко.

По ее словам, особенно выгодно сейчас ехать в Турцию с семьей. «Средняя цена на направления на двоих снизилась за последние две недели на 20% — с 167 тысяч рублей до 130 тысяч. Еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек — 210 тысяч вместо 275. Есть несколько причин снижения цен. Это проведение выборов в Турции. Люди боятся волнений. Также турецкие отельеры переоценили спрос и завысили стоимость. Дело и в аномально холодной весне, море ледяное», — отметила собеседница URA.RU.

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После резкого падения стоимость путевок в Турцию на июль и август вырастет приблизительно на 30-40%. Об этом URA.RU сообщила заведующая кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета «Синергия» Юлия Проценко. «Цены снижены на ближайшие даты. Глубина продаж небольшая, то есть на май — июнь. Июль и август цены будут расти при приближении к наступлению июля и августа. Летом цены повысятся примерно на 30-40%, но в любом случае они будут ниже, чем те, что предлагались в феврале — марте 2023 года», — сказала Юлия Проценко. По ее словам, особенно выгодно сейчас ехать в Турцию с семьей. «Средняя цена на направления на двоих снизилась за последние две недели на 20% — с 167 тысяч рублей до 130 тысяч. Еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек — 210 тысяч вместо 275. Есть несколько причин снижения цен. Это проведение выборов в Турции. Люди боятся волнений. Также турецкие отельеры переоценили спрос и завысили стоимость. Дело и в аномально холодной весне, море ледяное», — отметила собеседница URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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