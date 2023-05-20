Военный аналитик Джерелиевский назвал самые острые участки фронта на Украине

Военный аналитик Джерелиевский заявил о возможных прорывах ВСУ в зоне СВО

21 мая 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Россия наносит удары с целью предотвращения прорыва ВСУ, сказал Борис Джерелиевский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самыми острыми участками фронта остаются херсонское, запорожское и донбасское направления. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Расслабляться нет никаких оснований. Враг еще достаточно силен. Им подготовлены значительные силы. Конечно, ни о какой победе, ни о достижении Крыма речи нет, но в любом случае какие-то прорывы на линии обороны на отдельных участках вполне возможны. Пусть ценой огромных жертв, они со своими потерями не считаются. Гипотетически поэтому и создается угрожающая ситуация на херсонском направлении, запорожском, по всей линии соприкосновения в Донбассе и по нашим границам. Я бы не стал сбрасывать и Приднестровье. Хотя тут меньшая вероятность. Тем не менее она все равно остается. Возможны и провокации в отношении Белоруссии. Строго говоря, сейчас вся линия соприкосновения — это угрожающие участки», — сказал Борис Джерелиевский. При этом Вооруженные силы России проводят профилактическую работу, чтобы избежать прорыва украинских войск, отметил военный аналитик. «Отслеживается передвижение противника, создание укрепрайонов, мест сосредоточения ВСУ, где они готовятся к атаке. Наносятся удары по всем выявленным полевым складам, центрам управления, узлам связи. Ежедневно наши ВКС, наши ракетные войска, наши беспилотники наносят удары. Это как раз профилактика всяких неправильных действий со стороны Украины», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми острыми участками фронта остаются херсонское, запорожское и донбасское направления. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Расслабляться нет никаких оснований. Враг еще достаточно силен. Им подготовлены значительные силы. Конечно, ни о какой победе, ни о достижении Крыма речи нет, но в любом случае какие-то прорывы на линии обороны на отдельных участках вполне возможны. Пусть ценой огромных жертв, они со своими потерями не считаются. Гипотетически поэтому и создается угрожающая ситуация на херсонском направлении, запорожском, по всей линии соприкосновения в Донбассе и по нашим границам. Я бы не стал сбрасывать и Приднестровье. Хотя тут меньшая вероятность. Тем не менее она все равно остается. Возможны и провокации в отношении Белоруссии. Строго говоря, сейчас вся линия соприкосновения — это угрожающие участки», — сказал Борис Джерелиевский. При этом Вооруженные силы России проводят профилактическую работу, чтобы избежать прорыва украинских войск, отметил военный аналитик. «Отслеживается передвижение противника, создание укрепрайонов, мест сосредоточения ВСУ, где они готовятся к атаке. Наносятся удары по всем выявленным полевым складам, центрам управления, узлам связи. Ежедневно наши ВКС, наши ракетные войска, наши беспилотники наносят удары. Это как раз профилактика всяких неправильных действий со стороны Украины», — объяснил эксперт.