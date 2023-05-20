Истребитель разбился в военном городке Испании, сообщает El Mundo
Американский истребитель F-18 разбился и загорелся неподалеку от авиабазы Сарагоса в Испании. Об этом сообщает El Mundo.
«Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС, направлявшийся на авиабазу Сарагоса, потерпел крушение в эту субботу на территории военного городка», — говорится в
Это не первый подобный случай. Ранее американский истребитель F-16 разбился в сельской местности в Южной Корее, передает «Царьград».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!