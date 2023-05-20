El Mundo: истребитель F-18 рухнул около международной авиабазы. Видео

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Истребитель разбился в военном городке Испании, сообщает El Mundo Фото:

Американский истребитель F-18 разбился и загорелся неподалеку от авиабазы Сарагоса в Испании. Об этом сообщает El Mundo.

«Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС, направлявшийся на авиабазу Сарагоса, потерпел крушение в эту субботу на территории военного городка», — говорится в материале газеты. Уточняется, что истребитель выполнял показательные маневры над городом. Причина катастрофы пока неизвестна.

Это не первый подобный случай. Ранее американский истребитель F-16 разбился в сельской местности в Южной Корее, передает «Царьград».

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Американский истребитель F-18 разбился и загорелся неподалеку от авиабазы Сарагоса в Испании. Об этом сообщает El Mundo. «Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС, направлявшийся на авиабазу Сарагоса, потерпел крушение в эту субботу на территории военного городка», — говорится в материале газеты. Уточняется, что истребитель выполнял показательные маневры над городом. Причина катастрофы пока неизвестна. Это не первый подобный случай. Ранее американский истребитель F-16 разбился в сельской местности в Южной Корее, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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