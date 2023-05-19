Тюменская компания установит зимовочный комплекс на антарктической станции «Восток»

20 мая 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

«Восток» самая холодная из российских станций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская компания «Запсибгазпром» станет единственным исполнителем работ по транспортировке и запуску зимовочного комплекса, который предназначен для антарктической станции «Восток». Соответствующее решение принято 18 мая на заседании Правительства РФ. «Определить открытое акционерное общество „Запсибгазпром“ (г. Тюмень) единственным исполнителем осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением „Арктический и антарктический научно-исследовательский институт“ в 2023—2024 годах закупок работ по внутриконтинентальной транспортировке объектов нового зимовочного комплекса на антарктической станции „Восток“ к месту его размещения, их монтажу и пусконаладочных работ, необходимых для создания этого комплекса», — указано в отчете с заседания. Главе Минприроды РФ Александру Козлову вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено внести проект распоряжения. Сделать это необходимо до 15 июня 2023 года. Согласно информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, станция «Восток» является самой удаленной от моря, из-за чего ее снабжение идет через станцию «Прогресс». Она также наиболее холодная и изолированная из-за тяжелых климатических условий.

Тюменская компания «Запсибгазпром» станет единственным исполнителем работ по транспортировке и запуску зимовочного комплекса, который предназначен для антарктической станции «Восток». Соответствующее решение принято 18 мая на заседании Правительства РФ. «Определить открытое акционерное общество „Запсибгазпром“ (г. Тюмень) единственным исполнителем осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением „Арктический и антарктический научно-исследовательский институт“ в 2023—2024 годах закупок работ по внутриконтинентальной транспортировке объектов нового зимовочного комплекса на антарктической станции „Восток“ к месту его размещения, их монтажу и пусконаладочных работ, необходимых для создания этого комплекса», — указано в отчете с заседания. Главе Минприроды РФ Александру Козлову вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено внести проект распоряжения. Сделать это необходимо до 15 июня 2023 года. Согласно информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, станция «Восток» является самой удаленной от моря, из-за чего ее снабжение идет через станцию «Прогресс». Она также наиболее холодная и изолированная из-за тяжелых климатических условий.