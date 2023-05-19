Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет из-за лисы

Прерванный взлет завершился благополучно
Самолет Airbus-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет в аэропорту города Иркутск. Причиной происшествия послужила находившаяся на взлетно-посадочной полосе лиса.
«Экипаж успешно прервал взлет в аэропорту Иркутска. Причина — лиса на взлетной полосе», — сообщили в telegram-канале Aviaincident.
В «Уральских авиалиниях» дали комментарий URA.RU по данному происшествию. «Рейс U6106 по маршруту Иркутск — Москва, прерванный взлет завершился благополучно. Наши пилоты в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм», — рассказали в пресс-центре авиакомпании.
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