20 мая 2023
19 мая 2023

Курганская семья засудила турфирму за несостоявшийся авиаперелет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
У семьи был выбор купить билет на другой рейс или аннулировать тур Фото:

Курганская семья добилась выплаты убытков и компенсации морального вреда от турфирмы, которая не смогла организовать перелет по путевке. В судебных документах указано, что истцы приобрели туристическую путевку на трех человек, получили подтверждение бронирования от туроператора. Позже им сообщили, что билетов на перелет нет, а есть возможность оставить только отель или аннулировать тур. Семья решила приобрести более дорогие авиабилеты, потратив 274999 рублей.

Не смотря на то, что первоначальную стоимость авиабилетов турфирма компенсировала, суд решил: «Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере 274999 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, неустойку и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя». На сайте городского суда указано также, что компанию обязали оплатить госпошлину в доход бюджета Кургана.

Ранее сообщалось, что турагентство не вернуло деньги за путевку жителю региона, который не смог поехать в Турцию из-за приостановки пассажирских перевозок между странами. Агентство предложило покупателю равнозначный продукт, но он отказался и отправил претензию на расторжение договора и возврат денег.

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Курганская семья добилась выплаты убытков и компенсации морального вреда от турфирмы, которая не смогла организовать перелет по путевке. В судебных документах указано, что истцы приобрели туристическую путевку на трех человек, получили подтверждение бронирования от туроператора. Позже им сообщили, что билетов на перелет нет, а есть возможность оставить только отель или аннулировать тур. Семья решила приобрести более дорогие авиабилеты, потратив 274999 рублей. Не смотря на то, что первоначальную стоимость авиабилетов турфирма компенсировала, суд решил: «Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере 274999 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, неустойку и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя». На сайте городского суда указано также, что компанию обязали оплатить госпошлину в доход бюджета Кургана. Ранее сообщалось, что турагентство не вернуло деньги за путевку жителю региона, который не смог поехать в Турцию из-за приостановки пассажирских перевозок между странами. Агентство предложило покупателю равнозначный продукт, но он отказался и отправил претензию на расторжение договора и возврат денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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