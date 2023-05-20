Курганская семья засудила турфирму за несостоявшийся авиаперелет

21 мая 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

У семьи был выбор купить билет на другой рейс или аннулировать тур Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганская семья добилась выплаты убытков и компенсации морального вреда от турфирмы, которая не смогла организовать перелет по путевке. В судебных документах указано, что истцы приобрели туристическую путевку на трех человек, получили подтверждение бронирования от туроператора. Позже им сообщили, что билетов на перелет нет, а есть возможность оставить только отель или аннулировать тур. Семья решила приобрести более дорогие авиабилеты, потратив 274999 рублей. Не смотря на то, что первоначальную стоимость авиабилетов турфирма компенсировала, суд решил: «Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере 274999 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, неустойку и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя». На сайте городского суда указано также, что компанию обязали оплатить госпошлину в доход бюджета Кургана. Ранее сообщалось, что турагентство не вернуло деньги за путевку жителю региона, который не смог поехать в Турцию из-за приостановки пассажирских перевозок между странами. Агентство предложило покупателю равнозначный продукт, но он отказался и отправил претензию на расторжение договора и возврат денег.

Курганская семья добилась выплаты убытков и компенсации морального вреда от турфирмы, которая не смогла организовать перелет по путевке. В судебных документах указано, что истцы приобрели туристическую путевку на трех человек, получили подтверждение бронирования от туроператора. Позже им сообщили, что билетов на перелет нет, а есть возможность оставить только отель или аннулировать тур. Семья решила приобрести более дорогие авиабилеты, потратив 274999 рублей. Не смотря на то, что первоначальную стоимость авиабилетов турфирма компенсировала, суд решил: «Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере 274999 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, неустойку и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя». На сайте городского суда указано также, что компанию обязали оплатить госпошлину в доход бюджета Кургана. Ранее сообщалось, что турагентство не вернуло деньги за путевку жителю региона, который не смог поехать в Турцию из-за приостановки пассажирских перевозок между странами. Агентство предложило покупателю равнозначный продукт, но он отказался и отправил претензию на расторжение договора и возврат денег.