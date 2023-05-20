20 мая 2023
19 мая 2023

В ХМАО с сольной программой выступит популярная молодежная певица

В Сургуте выступит певица украинского происхождения Anna Asti
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте 23 августа выступит с сольным концертом певица Anna Asti Фото:

В Сургуте (ХМАО) выступит с сольной программой певица украинского происхождения Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). Концерт пройдет в ледовом дворце спорта 23 августа, сообщается в сервисе «Яндекс».

«Anna Asti выступит с концертом в Сургуте 23 августа. Сольную программу певица представит в ледовом дворце спорта по адресу Югорский тракт, дом 40», — следует из опубликованной информации на сайте «Яндекс. Афиша».

За билет на танцпол организаторы концерта просят заплатить 3,5 тысячи рублей. Стоимость билетов в зрительских секторах варьируется от 3 до 10 тысяч рублей, при этом места в центральном секторе уже недоступны.

Ранее URA.RU рассказало, что «Роснефть» привезет в ХМАО новую постановку хора Сретенского монастыря. Хор представит музыкальную композицию, посвященную Великой Отечественной войне 15 июля в Нижневартовске, а 18 июля в Нефтеюганске.

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В Сургуте (ХМАО) выступит с сольной программой певица украинского происхождения Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). Концерт пройдет в ледовом дворце спорта 23 августа, сообщается в сервисе «Яндекс». «Anna Asti выступит с концертом в Сургуте 23 августа. Сольную программу певица представит в ледовом дворце спорта по адресу Югорский тракт, дом 40», — следует из опубликованной информации на сайте «Яндекс. Афиша». За билет на танцпол организаторы концерта просят заплатить 3,5 тысячи рублей. Стоимость билетов в зрительских секторах варьируется от 3 до 10 тысяч рублей, при этом места в центральном секторе уже недоступны. Ранее URA.RU рассказало, что «Роснефть» привезет в ХМАО новую постановку хора Сретенского монастыря. Хор представит музыкальную композицию, посвященную Великой Отечественной войне 15 июля в Нижневартовске, а 18 июля в Нефтеюганске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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