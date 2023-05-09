«Роснефть» привезет в ХМАО знаменитый хор

10 мая 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Хор Сретенского монастыря выступит в городах ХМАО в июле Фото: Размик Закарян © URA.RU «Роснефть» привезет в ХМАО новую постановку хора Сретенского монастыря, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. На сайте компании указано, что 15 июля концерт пройдет в Нижневартовске, 18 июля — в Нефтеюганске. «Новый совместный проект хора Сретенского монастыря и „Роснефти“ призван служить сохранению памяти о героических событиях Великой Отечественной войны. Гастроли коллектива пройдут в городах присутствия компании „Роснефть“, в том числе в Нижневартовске (15 июля) и в Нефтеюганске (18 июля)», — сообщается в публикации. Премьера новой программы состоялась 9 мая в Москве. Приглашение на концерты в ХМАО получат сотрудники «Роснефти», представители общественности и духовенства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выступит с концертами старейшая отечественная рок-группа «Цветы», основанная композитором Стасом Наминым. В Сургуте и Ханты-Мансийске раскупили билеты на выступление.

«Роснефть» привезет в ХМАО новую постановку хора Сретенского монастыря, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. На сайте компании указано, что 15 июля концерт пройдет в Нижневартовске, 18 июля — в Нефтеюганске. «Новый совместный проект хора Сретенского монастыря и „Роснефти“ призван служить сохранению памяти о героических событиях Великой Отечественной войны. Гастроли коллектива пройдут в городах присутствия компании „Роснефть“, в том числе в Нижневартовске (15 июля) и в Нефтеюганске (18 июля)», — сообщается в публикации. Премьера новой программы состоялась 9 мая в Москве. Приглашение на концерты в ХМАО получат сотрудники «Роснефти», представители общественности и духовенства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выступит с концертами старейшая отечественная рок-группа «Цветы», основанная композитором Стасом Наминым. В Сургуте и Ханты-Мансийске раскупили билеты на выступление.