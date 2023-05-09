«Роснефть» привезет в ХМАО знаменитый хор

«Роснефть» привезет в ХМАО новую постановку хора Сретенского монастыря, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. На сайте компании указано, что 15 июля концерт пройдет в Нижневартовске, 18 июля — в Нефтеюганске.
«Новый совместный проект хора Сретенского монастыря и „Роснефти“ призван служить сохранению памяти о героических событиях Великой Отечественной войны. Гастроли коллектива пройдут в городах присутствия компании „Роснефть“, в том числе в Нижневартовске (15 июля) и в Нефтеюганске (18 июля)», — сообщается в публикации.
Премьера новой программы состоялась 9 мая в Москве. Приглашение на концерты в ХМАО получат сотрудники «Роснефти», представители общественности и духовенства.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выступит с концертами старейшая отечественная рок-группа «Цветы», основанная композитором Стасом Наминым. В Сургуте и Ханты-Мансийске раскупили билеты на выступление.
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