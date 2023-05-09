09 мая 2023
08 мая 2023

«Роснефть» привезет в ХМАО знаменитый хор

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция детского хора в театре Оперы. Екатеринбург
Хор Сретенского монастыря выступит в городах ХМАО в июле Фото:

«Роснефть» привезет в ХМАО новую постановку хора Сретенского монастыря, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. На сайте компании указано, что 15 июля концерт пройдет в Нижневартовске, 18 июля — в Нефтеюганске.

«Новый совместный проект хора Сретенского монастыря и „Роснефти“ призван служить сохранению памяти о героических событиях Великой Отечественной войны. Гастроли коллектива пройдут в городах присутствия компании „Роснефть“, в том числе в Нижневартовске (15 июля) и в Нефтеюганске (18 июля)», — сообщается в публикации.

Премьера новой программы состоялась 9 мая в Москве. Приглашение на концерты в ХМАО получат сотрудники «Роснефти», представители общественности и духовенства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выступит с концертами старейшая отечественная рок-группа «Цветы», основанная композитором Стасом Наминым. В Сургуте и Ханты-Мансийске раскупили билеты на выступление.

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«Роснефть» привезет в ХМАО новую постановку хора Сретенского монастыря, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. На сайте компании указано, что 15 июля концерт пройдет в Нижневартовске, 18 июля — в Нефтеюганске. «Новый совместный проект хора Сретенского монастыря и „Роснефти“ призван служить сохранению памяти о героических событиях Великой Отечественной войны. Гастроли коллектива пройдут в городах присутствия компании „Роснефть“, в том числе в Нижневартовске (15 июля) и в Нефтеюганске (18 июля)», — сообщается в публикации. Премьера новой программы состоялась 9 мая в Москве. Приглашение на концерты в ХМАО получат сотрудники «Роснефти», представители общественности и духовенства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выступит с концертами старейшая отечественная рок-группа «Цветы», основанная композитором Стасом Наминым. В Сургуте и Ханты-Мансийске раскупили билеты на выступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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