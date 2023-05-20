Из-за смога на свердловской трассе в ДТП столкнулись 9 машин. Видео

21 мая 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

На трассе столкнулись иномарки, фуры и микроавтобус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за смога в нескольких ДТП столкнулись более девяти машин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов участниками ДТП стали более девяти машин. ТС столкнулись в правом ряду из-за несоблюдения скоростного режима в условиях плохой видимости», — говорится в сообщении. На участке трассы произошло две аварии, в которых столкнулись иномарки, фуры, отечественные авто и микроавтобус. Никто из людей не пострадал. Другие машины едут по левой полосе трассы, добавили в ведомстве. Движение ТС контролируют экипажи ДПС.

На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов из-за смога в нескольких ДТП столкнулись более девяти машин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов участниками ДТП стали более девяти машин. ТС столкнулись в правом ряду из-за несоблюдения скоростного режима в условиях плохой видимости», — говорится в сообщении. На участке трассы произошло две аварии, в которых столкнулись иномарки, фуры, отечественные авто и микроавтобус. Никто из людей не пострадал. Другие машины едут по левой полосе трассы, добавили в ведомстве. Движение ТС контролируют экипажи ДПС.